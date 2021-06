TV namigi: Resnica o izumiranju, Amsterdam in Dobra karma

Torek, 1. junija



Resnica o izumiranju: TV SLO 1 ob 20.55



Ogroženi Amsterdam: TV SLO 2 ob 20.00

Ogroženi Amsterdam Foto Tv Slo



Bolnišnica dobre karme: TV SLO 1 ob 20.00

Bolnišnica dobre karme Foto Tv Slo

Od osmih milijonov vrst na Zemlji jih je kar milijon ogroženih – 500 tisoč vrst žuželk in 500 tisoč drugih živalskih in rastlinskih vrst.Zaradi človekovih posegov v naravo, izlova in uničevanja življenjskega prostora danes rastlinske in živalske vrste izumirajo v času, ki ga merimo v desetletjih, in ne več v milijonih let kot v preteklosti, ko je tempo narekovala evolucija. Biotska raznovrstnost se hkrati zmanjšuje vsepovsod – od Amazonije in Afrike do Arktike, posledice pa bi lahko bile pogubne za vse.Amsterdam ali Benetke Severa njegovi prebivalci nenehno na novo oblikujejo in prenavljajo; pred vdorom Severnega morja in rečnih voda ga namreč branijo s sistemom nasipov, polderjev in jezov. Vse bolj zdaj mestu preti naraščajoča morska gladina.Proces, ki ga spodbujajo podnebne spremembe, je velik izziv za vso Nizozemsko, saj je kar četrtina njenega ozemlja v depresiji, torej pod nivojem morja. Kakšne tehnološke rešitve za preživetje pripravljajo tokrat?Ruby že tri mesece dela v ambulanti v očetovem čajnem nasadu in še vedno ne razmišlja o tem, da bi se vrnila v Barko. Toda hitro se bliža čas, ko bo njena sestra Barša rodila, in ker Ruby ni čisto zadovoljna z njenim zdravstvenim stanjem, jo pelje na pregled v Bolnišnico dobre karme, kjer pa se zdi, da so se zbrale porodnice iz vse države. Dr. Nair za to krivi praznik plodnosti, od katerega je minilo natanko devet mesecev …