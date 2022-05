TV namigi: Rozi, Kraljevske žene in Misija: Nemogoče - Izpad

Nedelja, 29. maja

Prepovedano potovanje z Rozi: TV SLO 1 ob 22.25

Rosy. Fr., 2021. Režija: Marine Barnerias. Dok. film. 90 min.

Marine Barnerias pri 21 letih diagnosticirajo multiplo sklerozo. Energična mlada ženska sklene, da kljub težki diagnozi ne bo podlegla strahu, in se odpravi na devetmesečno popotovanje: na Novi Zelandiji si namerava poživiti telo, v Mjanmaru možgane in v Mongoliji dušo.

Na pot gre, ne da bi ubežala bolezni ali zdravnikom, temveč da bi najprej obudila povezave s svojim telesom, umom in dušo in se tako naučila živeti s skleRozo – Rozi.

Marine Barnerias je o svoji izkušnji najprej spisala knjigo, nato pa še posnela dokumentarni film.

Kraljevske žene windsorske I.: POP TV ob 17.50

Royal Wives of Windsor. VB, 2018. 1/2. Režija: Charlie Clay. Dok. miniserija. 60 min.

V dokumentarni seriji prikažejo življenja in vpliv osmih žensk, ki so se poročile v kraljevo družino – od kraljice matere do Meghan Markle. Pot do oltarja za nobeno kraljevo nevesto ni bila preprosta, saj so jih preganjali mediji, ki so brskali po njihovi preteklosti, in jih skušali prikazati kot dežurne krivke za nastalo kraljevsko dramo.

Na veliki dan pa so se morale soočiti z visokimi pričakovanji, medtem ko so v trenutku izmenjave poročnih zaobljub in prvega poljuba vanje bile uprte oči vsega sveta.

Misija: Nemogoče – Izpad: Kino ob 20.00

Mission: Impossible - Fallout. ZDA, 2018. Režija: Christopher McQuarrie. Igrajo: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson. Akc. film. 165 min.

Šesti film iz franšize. Dve leti po tem, ko je Ethan Hunt ujel Solomona Lana, so se ostanki njegove kriminalne združbe preoblikovali v teroristično skupino. Teroristi nameravajo pod vodstvom skrivnostnega skrajneža Johna Larka priti do jedrskega orožja, zato Ethana in njegovo ekipo agentov pošljejo v Berlin.