TV namigi: Rudi na kolesu, Gospa sapiens in Lukas Graham

Nedelja, 16. januarja

Rudi na kolesu: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Raoul Taburin. Fr., 2018. Režija: Pierre Godeau. Igrajo: Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément, Victor Assié, Grégory Gadebois. Kom. 100 min.

Prisrčna komična drama o možu, ki ve vse o kolesih, a ima veliko skrivnost – kolesa žal ne zna voziti.

Rudi Taburin je uradni mojster za popravljanje koles v ljubki vasici na jugu Francije. Rudi ima izjemen talent, popravi lahko vsako še tako odpisano kolo, in svoje delo opravlja z veliko strastjo. A kolesarski mojster iz globokega sramu še nikomur, niti svoji ženi, ni priznal, da sam ne zna voziti kolesa brez pomožnih koleščkov. Toda zdaj, ko želi ugledni medij Rudija predstaviti kot senzacijo, Rudija stisne pri srcu bolj kot kadar koli prej.

Gospa sapiens: TV SLO 2 ob 20.00

Lady Sapiens: Investigating the Lives of Prehistoric Women. Fr., 2021. Režija: Thomas Cirotteau. Dok. odd. 55 min.

Gospa sapiens Foto Tv Slo

Dokumentarna oddaja se s pričevanji znanstvenikov, posnetki prazgodovinskih najdišč ter s pomočjo animiranih in igranih prizorov prepričljivo sprehaja med sedanjostjo in preteklostjo in učinkovito pojasni, kdo so bile ženske v prazgodovini in kakšno vlogo so imele v svojih družinah in družbi.

Oddaja v nasprotju s paleolitskimi stereotipi razkrije, da gospa sapiens ni bila šibka in podrejena, temveč močna in borbena lovka. Znanstveniki so odkrili, da je skrbela za svoje telo in videz, da je obvladala mnoga znanja in veščine ter da so jo v skupnosti spoštovali, celo častili.

Sedem let Lukasa Grahama: TV SLO ob 20.55

7 Years of Lukas Graham. Dan., 2020. Režija: René Johannsen. Dok. odd. 70 min.

Sedem let Lukasa Grahama Foto Tv Slo

Danska pop skupina Lukas Graham je leta 2016 zaslovela s pesmijo 7 years, ki je bila tudi najbolje prodajana pesem leta po vsem svetu in je skupini prislužila tri nominacije za grammyja.

A uspeh, ki ga je prinesla pesem o izgubi očeta pevca Lukasa Forchhammerja, je mladega Lukasa precej zaznamoval. Čeprav je na videz uspešen poslovno in zasebno, so pod površjem stvari drugačne …