TV namigi: Shrek, Aleksej Navalni in Godzila proti Kongu

Nedelja, 5. decembra

Shrek: TV SLO 1 ob 15.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA, 2001. Režija: Andrew Adamson. Glasovi: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent Cassel. Anim. film. 100 min.

Grdobec Shrek uživa v samoti svojega močvirja, dokler zlobni lord Farquaad tja ne zapodi kopice pravljičnih bitij. Da bi dobil svoj mir, se Shrek odloči za Farquaada opraviti nalogo. Njegovo princeso mora rešiti iz stolpa, ki ga varuje zmaj. A izkaže se, da princesa ni tisto, kar bi pričakovali, še bolj pa se zaplete, ker se med njo in zelenim, grdim Shrekom začnejo prebujati čustva.

Shrek je pisan risani konglomerat, v katerem nastopijo skoraj vsi poznani pravljični in filmski liki, in tako igra na karto za vsakogar nekaj. Risanka za staro in mlado.

Mož, ki ga Putinu ni uspelo ubiti: TV SLO 1 ob 22.10

The Man Putin Couldn't Kill. VB, 2021. Režija: Jon Blair. Dok. film. 90 min.

Avgusta 2020 je na letalu, ki je bilo namenjeno v Moskvo, ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni začel kričati zaradi neznosnih bolečin. Letalo so takoj preusmerili v najbližje mesto in nezavestnega Navalnega odpeljali v bolnišnico.

Dokumentarni film nagrajenega režiserja Jona Blaira razgrne neverjetno zgodbo, ki je sledila. Svetovni voditelji so pritisnili na predsednika Putina, da je le dovolil prepeljati Navalnega v Berlin. Raziskovalni novinarji so dokazali, da so Navalnega skušali ubiti pripadniki ruske nacionalne varnostne agencije FSB, ki so mu sledili več let in prav tako razvijali nove različice prepovedanega strupa novičoka. V past z zvočnim posnetkom se je ujel celo eden od storilcev …

Godzila proti Kongu: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Godzilla vs. Kong. Koprod., 2021. Režija: Adam Wingard. Igrajo: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry. Akc. film. 115 min.

Kralj pošasti in kralj Otoka lobanj se bosta spopadla v boju za premoč. Od izida njunega epskega boja pa je odvisna usoda človeštva. Kong in njegovi zaščitniki se podajo na nevarno potovanje, da bi našli njegov pravi in edini dom. Med njimi je tudi Jia, mlada sirota, s katero je Kong ustvaril nenavadno vez. Vendar pa nepričakovano prekrižajo pot pobesneli Godzili ...