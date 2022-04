TV namigi: Sin, Neustrašna in Josip Ipavec, slovenski Mozart

Sreda, 13. aprila

Sin: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Bik Eneich: Un fils. Fr., 2019. Režija: Mehdi Barsaoui. Igrajo: Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri, Noomen Hamda, Slah Msadek. Drama. 90 min.

Tunizija, leto 2011. To je leto arabske pomladi, ki je »vzcvetela« prav tam.

Družina Ben Jusef se vrača domov iz južne Tunizije, kjer je bila na obisku pri sorodnikih. V avtu so Fares in njegova žena Meriem ter njun sin Aziz. Nenadoma njihov avtomobil zapelje v zasedo, pride do navzkrižnega streljanja. Slepi naboj zadene Aziza v trebuh, v bolnišnici pa se izkaže, da bo Aziz potreboval presaditev jeter. Seveda se najprej ponudijo starši izkaže se, da ima Meriem nezdružljivo krvno skupino, Fares, ki svojega sina obožuje, pa sploh ni Azizov biološki oče. Šok je popoln ...

Neustrašna: TV SLO 2 ob 22.40

Fearless. VB, 2017. 1/6. Režija: Pete Travis. Igrajo: Helen McCrory, Wunmi Mosaku, Jonathan Forbes, Sam Swainsbury, John Bishop. Miniserija. 60 min.

Neustrašna Foto Tv Slo

Emma Banville, v mladosti aktivistka, zdaj odvetnica, ki se bori za človekove pravice, je znana po tem, da prevzame primere, ki se zdijo izgubljeni.

Nanjo se obrne Annie Peterson, nekdanja zaročenka zdaj 37-letnega Kevina Russlla, ki je že 14 let v zaporu. Obsojen je bil, da je ugrabil in še živo zakopal 15-letno Lindo Simms. Emma prevzame primer, pomaga ji preiskovalec Dominic Truelove, in kmalu odkrijeta nepravilnosti v preiskavi, ki jo je leta 2003 vodila inšpektorica Olivia Greenwood. Vnovič odprt primer zbudi zanimanje medijev in javnosti, kar nekoga zelo moti.

Josip Ipavec, slovenski Mozart: TV SLO 2 ob 21.40

Slo., 2021. Režija: Vojko Boštjančič. Dok.-igrani film. 60 min.

Skladatelj Josip Ipavec Foto Tv Slo

Skladatelj Josip Ipavec (1873–1921) izhaja iz znamenite družine skladateljev in zdravnikov iz Šentjurja pri Celju. Javnosti je manj znan kot njegov oče (Gustav) ali stric (Benjamin). Josip Ipavec velja za pomembnega skladatelja samospevov in zborov, v njegovem opusu izstopata prvi slovenski balet Možiček in opera Princesa Vrtoglavka.

V filmu ga predstavijo Igor Grdina, Konrad Rado Frece, Matej Romih, Pavel Mihelčič, Franci Plohl, Tomaž Faganel, Darja Koter, Vojko Vidmar in Lojze Arlič, film pa bogatijo igrani prizori ...