TV namiga: Še ena priložnost in Pod drevesom grenivke

Četrtek, 21. januarja





Še ena priložnost: Planet TV 2 ob 21.10



Pod drevesom grenivke: Zgodba o C. C. Sabathiu: HBO ob 21.35

Policijska partnerja Andreas in Simon se soočata z različnimi življenjskimi težavami: Andreasovo družinsko idilo prekine tragična smrt sina, Simon pa se je ločil in svojo žalost utaplja v alkoholu.Ko med hišno preiskavo mladega, od mamil odvisnega para, naletita na zanemarjenega dojenčka, mu želita poiskati boljši dom, toda socialna služba je brez moči. Andreas vzame pravico v svoje roke in dojenčka ugrabi ter odnese svoji ženi, kar Simona postavi pred nemogočo izbiro med zvestobo do prijatelja in bojem za pravico.Intimen vpogled v življenje in kariero nekdanjega bejzbolskega zvezdnika slovite ekipe New York Yankees. Carsten Charles »C. C.« Sabathia mlajši se med posnetki zadnje sezone, ki jo je odigral s tem moštvom, spominja svoje dediščine enega najboljših metalcev v tej igri, kot tudi izzivov, ki so ga oblikovali.Njegova zgodba se je začela v Valleju v Kaliforniji, kjer je vadil metanje sadežev grenivk z dreves na vrtu svoje babice.