TV namigi: Slalom, Cankar in Mestne promenade: Kranj

Sreda, 1. decembra

Slalom: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Fr., 2020. Režija: Charlène Favier. Igrajo: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra Schmitt. Drama. 90 min.

Petnajstletna Lyz je sprejeta v elitni francoski smučarski klub, katerega poslanstvo je ustvariti poklicne športnike. Njihov trener je nekdanji smučarski šampion, ki je moral zaradi poškodbe končati športno pot in se je zatem posvetil treningom nadarjenih mladih smučarjev. Trener presodi, da bi Lyz lahko postala nova vzhajajoča zvezda, zato se ji še posebej posveti in pod njegovim vodstvom bo morala prestati še kaj več od fizičnih in psihičnih naporov ...

Film sicer ni avtobiografski, je pa režiserka in scenaristka Charlène Favier močno črpala iz lastnih izkušenj, saj je odrasla v smučarskem Val d’Isèru in tudi sama tekmovalno smučala.

Cankar: TV SLO 2 ob 22.55

Slo., 2018. Režija: Amir Muratović. Igrajo: Rok Vihar, Lara Vouk, Helena Peršuh, Luka Cimprič. Igrano-dok. film. 105 min.

Cankar Foto Cebram

Film odpira vprašanje, kako se je v dobrem stoletju izoblikoval mit o Ivanu Cankarju. Prepričani smo, da smo o Cankarju v tem času izvedeli vse, vendar njegovo delo v resnici le površno poznamo.

V dokumentarnem delu filma poznavalci in zgodovinarji razkrivajo prezrte plati pisateljevega dela, v igranem delu pa spremljamo njegovo ustvarjalno pot.

Zgodba se začne novembra 1899 na Dunaju. Od tam gre Cankar v Sarajevo, kjer obišče brata Karla in je gost nadškofa Josipa Stadlerja. Tam napiše Hlapce. Naslednja leta živi na ljubljanskem Rožniku ...

Mestne promenade: Kranj: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2021. 1/4. Dok. serija. 30 min.

Mestne promenade: Kranj Foto Tv Slo

Kranj je prestolnica Gorenjske in ga odlikuje eno najobsežnejših in najbolj urejenih starih mestnih jeder, ki leži na pomolu nad rekama Savo in Kokro. Ponaša se z imenitno gotsko cerkvijo sv. Kancijana, dvorcem Khislstein, Plečnikovimi deli in Prešernovo hišo. Pesnik France Prešeren je v Kranju namreč preživel zadnje obdobje svojega življenja in v mestu tudi umrl, pokopan pa je bil na starem kranjskem pokopališču, danes Prešernovem gaju.

Pesnik bo rdeča nit oddaje, o njem pa bosta spregovorila pisatelj Ivan Sivec in kustos Gorenjskega muzeja Gašper Peternel.