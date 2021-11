TV namigi: Slovenski Mozart, Na delu in Nič nas ne sme ...

Torek, 2. novembra

Ob 100. obletnici smrti Josipa Ipavca: Josip Ipavec, slovenski Mozart: TV SLO 1 ob 20.50

Slo., 2021. Režija: Vojko Boštjančič. Dok.-igrani film. 65 min.

Skladatelj Josip Ipavec (1873–1921) izhaja iz znamenite družine skladateljev in zdravnikov iz Šentjurja pri Celju. Javnosti je manj znan kot njegov oče (Gustav) ali stric (Benjamin). Josip Ipavec velja za pomembnega skladatelja samospevov in zborov, v njegovem opusu pa izstopata prvi slovenski balet Možiček in opera Princesa Vrtoglavka.

V filmu Ipavčevo življenjsko in glasbeno pot predstavijo Igor Grdina, Konrad Rado Frece, Matej Romih, Pavel Mihelčič, Franci Plohl, Tomaž Faganel, Darja Koter, Vojko Vidmar in Lojze Arlič, film pa bogatijo igrani prizori ...

Na delu v tujini: TV SLO 2 ob 20.05

Overseas. Fr., 2019. Režija: Sung-a Yoon. Dok. odd. 55 min.

Na delu v tujini Foto Tv Slo

Filipinske ženske se pogosto odločajo za delo v tujini. Za boljšo prihodnost svojih otrok, ki jih puščajo za sabo, pri družinah v Hongkongu, Singapurju, v Savdski Arabiji in drugod po svetu opravljajo naloge gospodinj in varušk.

Na domotožje in trpkost takšnega življenja jih še pred odhodom skušajo pripraviti v filipinskih učnih centrih. Tam se z igro vlog urijo v odzivih na trpinčenje, nalaganje prevelikih delovnih bremen, celo na poskuse spolnih zlorab, skratka na sužnjelastniški odnos v sodobnem globaliziranem svetu.

Film, ki so ga pripravljali pet let in snemali dva meseca, je bil nagrajen z več festivalskimi nagradami.

Nič nas ne sme presenetiti: TV SLO 2 ob 17.55

Slo., 2021. Režija: Amir Muratović. Dok. film. 60 min.

Nič nas ne sme presenetiti Foto Tv Slo

Zgodba o zavetiščih in bunkerjih je zgodba o nesmiselnosti vojn in spopadov in obenem zgodba o razburkani zgodovini Slovenije. Že v času Rimljanov je mogočen zaporni zid segal od Kvarnerja do reke Soče in varoval imperij pred barbari. Po drugi svetovni vojni so v podzemlju kočevskih gozdov zgradili več objektov, v katere bi se lahko zateklo slovensko vodstvo.

Med akcijami Nič nas ne sme presenetiti so po vrtcih, šolah, delovnih organizacijah preverjali usposobljenost državljanov za ravnanje ob nesrečah.