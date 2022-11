TV namigi: Slovo od zelenice, Ujemi me in Tednik

Ponedeljek, 14. novembra

Slovo od zelenice – zgodba Francesca Tottija

Speravo de morì prima, la storie de Francesco Totti. Ita., 2021. 1/6. Igrajo: Pietro Castellitto, Gianmarco Tognazzi, Greta Scarano, Ascanio Balbo, Alberto Basaluzzo. Miniserija. 50 min.

Francesco Totti velja za legendo italijanskega nogometa, ki je vso svojo kariero, to je 27 let, , kljub številnim ponudbam ostal ostal zvest klubu A. S. Roma. Nadaljevanka prikazuje predvsem zadnji dve leti Tottijeve nogometne kariere, a je obenem tudi pogled na njegovo preteklo športno pot in v zasebno življenje.

Dogajanje se začne decembra 2015, ko je Totti star 39 let in ga pestijo poškodbe, zaradi česar je prisiljen razmišljati o usodi svoje športne poti.

Ujemi me, če me moreš: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Catch Me If You Can. ZDA, 2002. Režija: Steven Spielberg. Igrajo: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen. Drama. 165 min.

Ujemi me, če me moreš Foto Pro Plus

Frank Abagnale Jr. je kljub rosnim letom eden najuspešnejših prevarantov. Frank se brez težav izdaja za zdravnika, odvetnika ali pilota. Prav tako je nadarjen ponarejevalec in si s ponarejenimi čeki prisvoji milijone.

Sčasoma pritegne pozornost agenta FBI Carla Hanrattyja, ki hoče pretkanega zločinca ujeti in pripeljati pred sodišče. Toda Frank je vedno korak pred Carlom, zato se njuna izzivalna igra mačke in miši vleče več let.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Lisi Niesner Reuters

Predsednika države Boruta Pahorja so spremljali na njegovem zadnjem obisku slovenskih vojakov. Te je še zadnjič kot njihov vrhovni poveljnik pozdravil na Slovaškem. Z njim so se pogovorjali o tem, kako gleda na svoje predsednikovanje.

Več kot 600 voznikov v Sloveniji je že dopolnilo devetdeset let in več. Koliko nesreč povzročijo starejši vozniki in kako pogosto imajo zdravniške preglede?

Legendarna skupina Lačni Franz se po več kot 40 letih nastopanja poslavlja z glasbenih odrov. Spremljali so jih na koncertni turneji.