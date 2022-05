TV namigi: Smrtonosno maščevanje, Umiramo mlajši in Dante

Četrtek, 26. maja

Smrtonosno maščevanje: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Largo Winch. Koprod., 2008. Režija: Jérôme Salle. Igrajo: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlović. Akc. film. 140 min.

Film je posnet po zelo priljubljenem belgijskem stripu. Largo Winch je posvojeni sin milijonarja Neria Wincha. Ta je novodobni tajkun, ki stoji za skrivnostno korporacijo Skupina W. Ko utone v skrivnostnih okoliščinah, se zdi, da bo njegov imperij ostal brez naslednika, saj je bila posvojitev dečka iz hrvaške sirotišnice skrivnost. A vršilka dolžnosti direktorja Ann Ferguson ve, da Largo obstaja ...

Mnogo zapletov, kup negativcev in še več krogel ne prinesejo ravno logičnega filma, so pa primerna eskapistična zabava.

Umiramo mlajši: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

We Die Young. ZDA, 2019. Režija: Lior Geller. Igrajo: Jean-Claude Van Damme, David Castaneda, Elias Garza, Nicholas Sean Johnny, Charlie MacGechan. Akc. film. 105 min.

Umiramo mlajši Foto Pro Plus

Ko vodja mamilarske tolpe Rincon zaposli komaj 10-letnega Miguela, da bi delal kot raznašalec mamil, ga njegov starejši brat, 17-letni Lucas na vsak način želi rešiti iz njegovih krempljev. Priložnost za dečkovo rešitev se pojavi, ko v sosesko prispe ostareli veteran vojne v Afganistanu.

V filmu igralec Jean-Claude Van Damme v vlogi vojnega veterana Daniela ne spregovori niti besede. Izvirni naslov filma je sicer enak naslovu pesmi skupine Alice in Chains, ki je izšla kot single leta 1990.

Dantejeva božanska politika: TV SLO 1 ob 23.20

Dante il sogno di un'Italia libera. Ita., 2021. Režija: Jesus Garces Lambert, Diego D’Innocenzo. Dok./igrana odd. 65 min.

Dantejeva božanska politika Foto Tv Slo

Dante Alighieri (1265–1321) velja za velikana italijanske in svetovne književnosti. Njegova religiozno-alegorična pesnitev Božanska komedija v 14.233 verzih je ogledalo družbene in politične klime v obdobju od leta 1300 do 1320.

Pesnik, filozof in politik Dante v njej razkriva zgodovinske dogodke in protagoniste, ki želijo imeti nadzor nad Italijo in Evropo. O Dantejevem življenju pa je znanega malo ...