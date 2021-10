TV namigi: Soba, Stvor in Mnogo hrupa za nič

Petek, 15. oktobra

Soba: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Room. ZDA, 2015. Režija: Lenny Abrahamson. Igrajo: Brie Larson, Jacob Tremblay, Sean Bridgers, Wendy Crewson, Sandy McMaster. Drama. 120 min.

Mlada ženska in njen sin sta ujetnika v izolirani sobi, za katero je petletnik prepričan, da je ves svet. A preživetje v ujetništvu sestavlja le prvo tretjino zgodbe, glavnina je posvečena fantovemu spoznavanju sveta skozi nove oči po rešitvi.

Odlična igra obeh protagonistov (Brie Larson je dobila oskarja za glavno žensko vlogo) pripomore k temu, da film gledalca pretrese in nagradi obenem, ne da bi se ob tem kadar koli zatekal k cenenemu senzacionalizmu ali zlagani melodrami. Eden čudovitih portretov materinske ljubezni.

Stvor: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Thing. ZDA, 1982. Režija: John Carpenter. Igrajo: Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Clennon, Keith David. Groz. 110 min.

Stvor Foto Tv Slo

Paranoidna ZF klasika Johna Carpenterja z udarno glasbeno podlago Ennia Morriconeja.

Sibirski haski beži po antarktični tundri in se pred nasilnimi lovci v helikopterju zateče v ameriško raziskovalno postajo. Neki Norvežan v helikopterju razstreli sebe in helikopter na koščke, drugega pa v snegu ustreli Garry, ameriški stotnik. Ameriški pilot MacReady in zdravnik Copper s helikopterjem poiščeta norveško bazo, da bi izvedela, zakaj so Norvežani kot blazni streljali na psa. Najdeta jo v ruševinah, z mrtvo posadko. Tiste noči se v ameriški bazi haski spremeni v ubijalski, srhljivi Stvor ...

Mnogo hrupa za nič: Planet TV ob 22.25

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Much Ado About Nothing. Koprod., 1993. Režija: Kenneth Branagh. Igrajo: Kenneth Branagh, Emma Thompson, Keanu Reeves, Robert Sean Leonard, Kate Beckinsale. Kom. 130 min.

Mnogo hrupa za nič Foto Planet Tv

Mnogo hrupa za nič je priredba istoimenske Shakespearove igre, ki velja za eno njegovih najbolj priljubljenih komedij. Mlada in nedolžna zaljubljenca Hero in Claudio sta tik pred tem, da se bosta poročila. Dogovorita se, da bosta ukrenila vse, kar je potrebno, da bi se zakrknjeni samec Benedick in zajedljiva Beatrice, ki se vseskozi le prepirata, poročila istočasno kot onadva.