TV namigi: Sončni Leith, Alpe in Tutankamon

Sončni Leith: TV SLO 1 ob 15.10

Sunshine on Leith. VB, 2013. Režija: Dexter Fletcher. Igrajo: Paul Brannigan, George MacKay, Kevin Guthrie, Jane Horrocks, Peter Mullan. Kom. 110 min.

Muzikal o dveh mladih vojakih in njunem ljubezenskem življenju je tako prisrčen, da bo navdušil tudi tiste, ki sicer nimajo radi muzikalov, so rekli kritiki.

Škotska vojaka Davy in Ally se s tesnobo vrneta iz Afganistana, kjer sta služila v vojski, v rojstno mesto, kjer ju pričakajo veseli obrazi družinskih članov, prijateljev in partneric. Ally se vrne k dekletu Liz, Davyjevi sestri. Davy pa na večer vrnitve spozna krasno Yvonne, Lizino najboljšo prijateljico, s katero začne novo zvezo. A srečo mladih parov ogrozi družinska skrivnost.

Alpe: TV SLO 1 ob 20.00

Die Alpen. Avstrija, 2020. 1/2. Režija: Otmar Penker. Dok. serija. 60 min.

Alpe so mogočna gorska veriga, ki povezuje osem evropskih držav in je z najvišjimi vrhovi, ki presegajo 4000 metrov nadmorske višine, prav zares krona Evrope. Dvodelna dokumentarna oddaja predstavlja osupljive posnetke alpske pokrajine in njenih številnih skrivnosti.

V prvem delu se posvetijo toplejšim mesecem v Alpah in pot začnejo na njihovih jugozahodnih obronkih, kjer se srečata sredozemska in alpska flora in favna. Ko kuščarji v oljčnih nasadih že iščejo partnerja, svizci v zasneženem visokogorju še spijo. Orli in jastrebi gnezdijo na prepadnih stenah in mladiče pripravljajo na prvi samostojni polet, po gozdovih pa puščajo svoje stopinje ponovno naseljeni risi in medvedi ...

Tutankamon, njegovi zavezniki in sovražniki: TV SLO 2 ob 21.15

Tutankhamun: Allies And Enemies. ZDA, 2022. 1/2. Režija: Hossam Aboul-Magd. Dok. serija. 65 min.

Britanski arheolog Howard Carter je leta 1922 odkril znamenito grobnico egipčanskega faraona Tutankamona in v njej poleg vladarjeve mumije tudi številne dragocenosti, med drugim zlato posmrtno masko.

Dokumentarna serija v dveh delih razišče skrivnosti življenja in okoliščine prezgodnje smrti dečka – kralja. Pojasni tudi ozadje verske in kulturne revolucije, ki jo je sprožil njegov oče, in vpliv tistih, ki so svetovali faraonu ob njegovem vzponu na prestol. Na koncu pa se gledalcu razkrije tudi vladarjevo obličje …