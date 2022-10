TV namigi: Soočenje, Aloha in Prigode mladega Voltaira

Četrtek, 13. oktobra

Volitve 2022: Soočenje kandidatov za predsednika republike: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Inf. odd. 115 min.

Potem ko je od kandidature za predsednika države odstopil Gregor Bezenšek mlajši in kot razlog navedel izjemne pritiske, sovražna sporočila in grožnje, v volilni kampanji ostaja še sedem kandidatov, in sicer Milan Brglez, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar.

Aloha: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Aloha. ZDA, 2015. Režija: Cameron Crowe. Igrajo: Bradley Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams, Alec Baldwin, Bill Murray, John Krasinski. Rom. kom. 120 min.

Briana Gilcrest je bil včasih uspešen vojaški pogodbenik, a se je njegova vojaška kariera neslavno končala s sumljivimi posli v Afganistanu. Zdaj se vrne na Havaje, mesto svojih največjih kariernih dosežkov in kraj, kjer prebiva njegovo nekdanje dekle Tracy.

Tam bi moral posredovati med milijonarjem, ki želi tam zgraditi zasebni vesoljski center, in domačini, stvari pa se zapletejo, ko se zaljubi v vojakinjo Allison, ki Briana spremlja na njegovi službeni poti. Poleg tega pa mu Tracy, ki je zdaj poročena, pove, da je on oče njene hčerke ...

Prigode mladega Voltaira: TV SLO 1 ob 23.10

Les aventures du jeune Voltaire. Fr., 2021. 1/4. Režija: Alain Tasma. Igrajo: Thomas Solivéres, Victor Meutelet, Maud Wyler, Éric Caravaca, Patrick d'Assumçao. Miniserija. 70 min.

Miniserija prikazuje življenje mladega Voltaira (1694–1778), razsvetljenskega filozofa, pisatelja in zgodovinarja. Zagovarjal je svobodo govora, versko strpnost, državljanske svoboščine in ločitev državnih institucij od Cerkve.

François-Marie Arouet, ki si je nadel vzdevek Voltaire, se je po končani jezuitski gimnaziji vpisal na pravo, a študija ni končal, posvetil se je pisateljevanju. Njegov slog je bil duhovit, kritiziral je vlado in satirično opisoval politične osebnosti. Zaradi razžalitve vojvode Filipa Orleanskega je bil eno leto zaprt v Bastilji, kjer je pisal ...