TV namigi: Sovražnik pred vrati, Tednik in Narko mafija

Ponedeljek, 12. septembra

Sovražnik pred vrati: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Enemy at the Gates. ZDA, 2001. Režija: Jean-Jacques Annaud. Igrajo: Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes, Rachel Weisz, Bob Hoskins. Drama. 150 min.

Kompleksen, vznemirljiv in ekstravagantno posnet film z odlično igralsko zasedbo se ne more pohvaliti z zgodovinsko natančnostjo, a to nadomesti s prizori, ki gledalca vseeno vržejo naravnost v smrtonosno bitko.

V drugi svetovni vojni bi padec Stalingrada pomenil padec Rusije. Nemci in Rusi se borijo za vsako ulico, nemške vojake zalezuje ostrostrelec Vasilij Zajcev. Politkomisar Danilov (Joseph Fiennes) zasluti njegovo propagandno vrednost in ga poviša v mit. A potem se moža zaljubita v isto dekle ... Poleg tega Nemci nad Vasilija pošljejo svojega ostrostrelca.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Arhiv 2tdk

Minilo je skoraj eno leto od izginotja takrat 10- letne Julije Pogačar in njene mame Melise Smrekar. Oče Peter Pogačar je prepričan, da je mati hčerko odpeljala med sledilce Lane Praner z Gospodi. Ali gre za sekto?

Predstavljajo še izkušnjo bolnika, ki mu ob epileptičnem napadu v javnosti nihče ni pomagal. Zakaj toliko ljudi ne pomaga, ko je nekdo v stiski: je kriva brezbrižnost do drugih ali strah? Imamo sploh dovolj znanja za nudenje prve pomoči?

Ekipa se je z jamarji spustila v novo odkrito ogromno kraško jamo na trasi 2. železniškega tira v predoru Lokev pri Divači.

Narko mafija v vojni 3: Lov na zmaja: National Geographic ob 23.00

Narco Wars 3: Chasing the Dragon. ZDA, 2021. 1/6. Dok. serija. 55 min.

Narko mafija Foto Nat. Geo.

Oddaja Narko mafija v vojni: Lov na zmaja s pomočjo šokantnih zgodb s prvih linij svetovnega trgovanja s heroinom razkriva, kako je svet postal odvisen od opioidov. Videli bomo tihotapce heroina iz vietnamske vojne in afganistanske talibane, sicilijansko mafijo, zakonite »tovarne tablet« velikih farmacevtskih podjetij in eksplozijo fentanila, ki je delo smrtonosnega mehiškega kartela.

V prvem delu pod drobnogled vzamejo heroinski imperij moža, ki je preplavil New York s heroinom in so ga zato poimenovali Princ smrti.