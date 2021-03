TV namigi: Sreča v jeseni, Zveneči gozd in Pridne punce

Sreda, 17. marca

Sreča v jeseni: TV SLO 1 ob 20.05

Zveneči gozd: TV SLO 2 ob 20.05

Zveneči gozd Foto Tv Slo

Pridne punce: Fox Crime ob 22.55

Pridne punce Foto Fox

Helle že celo večnost čaka, da se njen mož in deloholik Peter končno upokoji. Šele potem bosta lahko zares uživala upokojensko življenje. Helle si želi potovanj, raziskovanj in dogodivščin, toda ko se Peter vrne domov po zadnjem delovnem dnevu, pripravi Helle neprijetno presenečenje; obvesti jo, da je postal uvoznik avstrijskih vin in je njune prihranke vložil v petični avstrijski vinograd.Helle je ogorčena, Peter sili po svoje, dokler se na koncu ne razideta. Bosta vsak po svoje začela znova? Pri šestdesetih? Nove ljubezenske dogodivščine, novi načrti se zdijo mamljivi …Estonski skladatelj Arvo Pärt je največkrat izvajani še živeči skladatelj na svetu. V želji po poglobljenem znanstvenem študiju in interpretacijah njegove glasbe so v Estoniji leta 2018 sredi gozdne idile 35 km iz Talina zgradil Pärtov center. Tam je javnosti dostopen skladateljev arhiv in tam organizirajo koncerte, predavanja, razprave in filmske projekcije.Pärtovo glasbo v dokumentarnem filmu, za katerega sta scenarij spisala Erle Veber in Joonas Hellerma, izvajajo tudi violinistka Anne Akiko Meyers, Vox Clamantis in Estonski filharmonični komorni zbor, zgodbo centra pa osvetljujejo še Arvo in Nora Pärt, Enrique Sobejano ...Tri mame iz predmestja imajo dovolj životarjenja in odločijo se, da se bodo postavile zase in oropale trgovino. A vodja trgovine vidi eno od njih, ukradejo pa veliko več, kot so pričakovale, in kmalu spoznajo, da se bodo težko izmazale.Producentka Jenna Bans (Talenti v belem, Škandal) nam prinaša to napeto in smešno serijo, ki združuje film Thelma in Louise s kančkom serije Kriva pota.