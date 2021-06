TV namigi: Starodavna astronomija: Bogovi in pošasti in Panika

Nedelja, 20. junija

Starodavna astronomija: Bogovi in pošasti: TV SLO 2 ob 20.05



Panika: TV SLO 1 ob 20.05

Odklenjen: Kanal A ob 20.00

S pomočjo zvezd so naši predniki potovali, gradili in osmislili minevanje časa. Da bi si razložili nebesno dogajanje, so v svojih verovanjih nebo že davno poselili z bogovi in pošastmi. Dokumentarna serija tudi s pomočjo prepričljivih animacij pojasnjuje človekovo obsedenost z vesoljem in razkriva, kako se je njegovo razumevanje spreminjalo skozi čas, vse do sodobnega raziskovanja kozmosa na temeljih znanosti, ki je pripeljalo celo do prvega posnetka črne luknje. V prvem delu odkrivamo, zakaj se je človek sploh začel ozirati v nebo. Z njim si je pomagal pri navigaciji ....Poročeno štiridesetletnico Vero (Janja Majzelj) obsede misel, da ne bo nikoli več zaljubljena. Napoved iz kavne usedline, da bo srečala pravega moškega, ji spremeni življenje. V iskanju uresničitve napovedi se ustavi ob družinskem prijatelju Mitji, čigar čarom kmalu podleže. Zgodbo po knjižni predlogi Dese Muck je na filmski trak prenesla Barbara Zemljič in ustvarila film, ki je veliko več kot le pripoved o nevrotični ženski, ki se spopada s krizo srednjih let. Je duhovita analiza odnosov, ki ogledala ne nastavi samo Veri, ampak tudi drugim Slovencem.ddie bi rad napisal roman. A nima navdiha. Pravzaprav nima niti volje, da bi si umil lase. Ko sreča nekdanjega svaka, mu ta da tabletko, ki naj bi možganom pomagala izrabiti njihov potencial. Eddie jo vzame in postane nov človek. Spomni se vsebine knjige, ki jo je samo preletel pred leti. Čez noč se nauči novega jezika in napiše roman. A potem tableta popusti ...