TV namigi: Stopimo skupaj, Venezuela in Gibanje Jane

Četrtek, 25. avgusta

Stopimo skupaj za slovenske gasilce: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2022. Vodita: Lorella Flego in Saša Krajnc. Dobrodelna prireditev. 110 min.

V največjem požaru v naravnem okolju v zgodovini Slovenije so veliko upanje in edino rešitev predstavljali pogumni in požrtvovalni poklicni in prostovoljni gasilci. Uničene je bilo ogromno opreme, veliko je je dotrajane in neprimerne za gašenje obsežnih požarov v naravi. RTV Slovenija zato pripravlja dobrodelno akcijo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije, s katero želijo zbrati čim več sredstev za nakup manjkajoče in uničene gasilske opreme.

Na telefonski številki 01/472 00 11 bodo med 20. in 22. uro zbirali prispevke gledalcev. Oddajo bodo ponovili v nedeljo, 28. 8, ob 13.25, tudi takrat bodo zbirali denarne prispevke.

Venezuela – prekletstvo nafte: TV SLO 2 ob 21.50

Venezuela: The Curse of Oil. Koprod., 2019. Režija: Emiliano Sacchetti. Dok. film. 60 min.

Dve desetletji po tako imenovani bolivarski revoluciji Huga Chaveza je naftno najbogatejša država na svetu v težki gospodarski in humanitarni krizi. Bogastvo naravnih virov Venezuele je izjemno, njene zaloge mineralnih surovin in nafte so med največjimi v Latinski Ameriki.

A gospodarska in politična kriza, korupcija, revščina, sankcije in hiperinflacija so državo ohromile in jo pahnile v hudo pomanjkanje. Od leta 2014 jo je zato zapustilo že več kot štiri milijone ljudi. Edina država na svetu z dvema parlamentoma in dvema predsednikoma je poligon, na katerem v novi hladni vojni obračunavajo ZDA, Rusija in Kitajska.

Gibanje Jane: HBO ob 22.20

The Janes. ZDA, 2022. Režija: Tia Lessin in Emma Pildes. Dok. film. 100 min.

Spomladi 1972 je policija med racijo stanovanja v Chicagu aretirala in obtožila sedem žensk. Bile so del nezakonite organizirane mreže, ki je s kodnimi imeni, prevezami za oči in varnimi hišami skrbela za podtalno storitev za nosečnice, ki so želele varen in denarno ugoden splav. Vse so prevzele ime »Jane«. Grozile so jim mafija, cerkev in država, vendar so izkazale izjemen pogum in sočutje do tistih, ki so jih potrebovali.

Režiserki sta prikazali zgodbo o tem, kako je boj za pravico do splava vselej bil – in je še vedno – negotov in nevaren.