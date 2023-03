TV namigi: Ta naša Anglija, Velika igra in Birdman

Sobota, 4. marca

Ta naša Anglija (Premiera): TV SLO 1 ob 21.25

This England. VB, 2022. 1/6. Režija: Julian Jarrold. Igrajo: Kenneth Branagh, Simon Paisley Day, Ophelia Lovibond, Andrew Buchan. TV-serija. 75 min.

Serija ponudi vpogled v zanimivo politično zakulisje in pestro dogajanje za vrati Downing Streeta 10, ko je tam prebival Boris Johnson, ki ga je odlično upodobil Kenneth Branagh. Dogajanje se začne leta 2019, ko je bil Boris Johnson imenovan na mesto britanskega premierja. Sledita izbruh covida in brexit, film pa prikaže Johnsonovo pogosto kontroverzno politično in zasebno življenje, vse do julija 2022, ko naznani odstop z mesta vodje konservativne stranke ... Kritiki so rekli, da so serijo posneli prezgodaj, s premalo zgodovinske distance, in da je premalo kritična do Johnsona.

Velika igra (Premiera): Planet TV ob 21.10

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Molly's Game. ZDA, 2017. Režija: Aaron Sorkin. Igrajo: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong. Bio. film. 140 min.

Biografska kriminalka je režijski prvenec oskarjevca Aarona Sorkina, scenarista filmov Socialno omrežje, Steve Jobs, Zmagovalec in Zadnji dobri možje.

Molly Bloom (Jessica Chastain) je bila karizmatična smučarka, ki si je obetala olimpijsko kariero, a se je zaradi hude poškodbe morala odpovedati smučanju. Molly začasno opusti študij prava in se posveti poletni zaposlitvi: vodi nelegalne igre pokra, v katerih vložki dosegajo vrtoglave vsote. Kmalu Molly pritegne pozornost napačnih ljudi, ko se pri svoji mizi nehote zaplete z rusko mafijo ...

Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Birdman (Or the Unexpected Virtue of Ignorance). ZDA, 2014. Režija: Alejandro González Iñárritu. Igrajo: Michael Keaton, Emma Stone, Kenny Chin, Jamahl Garrison-Lowe, Zach Galifianakis. Kom. 120 min.

Birdman. Foto TVS

Veliki zmagovalec podelitve oskarjev leta 2015: dobitnik oskarja za najboljši film, režijo, scenarij in fotografijo.

Riggan Thomson je nekdanji hollywoodski zvezdnik, znan po filmski upodobitvi superjunaka Birdmana. Zdaj skuša obuditi staro slavo z ambiciozno broadwaysko predstavo. Upa, da se bo s to tvegano potezo uveljavil kot umetnik. Kmalu pred premiero predstave pa se začnejo kopičiti težave ...