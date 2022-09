TV namigi: Tajna operacija, Trom: na robu in Mladi Ahmed

Sobota, 17. septembra

00:30 – Tajna operacija: TV SLO 2 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Zero Dark Thirty. ZDA, 2012. Režija: Kathryn Bigelow. Igrajo: Jessica Chastain, Joel Edgerton, Chris Pratt, Mark Strong, Jason Clarke. Drama. 160 min.

Lov na Osamo bin Ladna je več kot desetletje zaposloval celoten svet in dve ameriški vladi. A na koncu je zadoščalo zgolj maloštevilnomoštvo operativcev Cie, da so ga izsledili. Nekateri so bili prepričani, da naloge ni mogoče izpeljati, a so jim odločni analitiki in zasliševalci na terenu dokazali, da se motijo. Taka je bila tudi odločna agentka Cie Maya, ki se je večkrat znašla na robu moralnega ravnanja.

Tajna operacija je eden bolj neprizanesljivih vojnih filmov, saj podobno kot režiserkin prejšnji film Bombna misija prikaže posledice vojne na ljudeh, ki veljajo za junake.

Trom: na robu: TV SLO 1 ob 21.30

Trom. Dan., 2022. 1/6. Režija: Kasper Barfoed. Igrajo: Ulrich Thomsen, Maria Rich, Olaf Johannessen, Mariann Hansen, Helena Heðinsdóttir. Nad. 60 min.

Raziskovalni novinar Hannis Martinsson prejme videosporočilo, ki mu ga pošilja Sonja, aktivistka za pravice živali in okoljevarstvenica. Sporoči mu, da je njegova hči in da je njeno življenje v nevarnosti. Hannis se vrne na Ferske otoke, da bi jo poiskal, a izkaže se, da so bile njene slutnje pravilne. Hannis se pri iskanju odgovorov zaplete v spor z lokalno policijo in uspešnim poslovnežem Ragnarjem ...

Avtorji serije Trom so izhajali iz štirih literarnih uspešnic ferskega pisatelja Jógvana Isaksena. To je prva igrana serija, ki so jo posneli na Ferskih otokih.

Mladi Ahmed: TV SLO 1 ob 23.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Le jeune Ahmed. Fr., 2019. Režija: Jean-Pierre in Luc Dardenne. Igrajo: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akeddiou, Victoria Bluck. Drama. 90 min.

Brata Dardenne, znana po človečnih, družbeno angažiranih dramah iz življenja delavskega razreda, se tokrat lotita zgodbe o vplivu verskega fanatizma na mladega človeka.

Ahmed je star 13 let in predano sledi prepričanjem imama radikalne muslimanske skupnosti. Bil je običajen najstnik, zdaj pa je pod vplivom verskega voditelja ...