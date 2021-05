TV namigi: Teorija vsega, Trst in Posvetitev celjskega škofa

Nedelja, 30. maja





Teorija vsega: Planet TV ob 21. 20







Trst – pet življenjskih zemljevidov: TV SLO 1 ob 22.10

Trst Foto Tv Slo







Posvetitev in umestitev celjskega škofa: TV SLO 2 ob 15.00

Posvetitev in umestitev celjskega škofa Foto Tv Slo

Stephen Hawking je bil eden največjih znanstvenikov našega časa in to, da ga bolezen ALS, ki je običajno smrtna po nekaj letih, ni ustavila več kot tri četrt stoletja, je le eden od neverjetnih vidikov njegovega življenja.Teorija vsega je primeren poklon Hawkingu, hkrati pa se izogne pastem poveličevanja ali pokroviteljstva tako junaka kot njegove življenjske zgodbe. Marsh režira suvereno, a Eddie Redmayne kot Hawking je tisti, ki dokončno ustvari ta film, saj je njegova preobrazba resnično neverjetna.Trst pogosto označujemo kot multikulturno mesto, vendar je sožitje med dvema glavnima narodnima skupnostima, italijansko in slovensko, v zgodovinskih knjigah, pa tudi v srcih in spominu marsikaterega Tržačana zapisano v vse prej kot rožantih črkah. Pa vendar: v Trstu živijo eni in drugi, vozijo po istih ulicah, kupujejo v istih trgovinah in pijejo kavo ob istih pultih. Včasih zaprti bolj vase, včasih s pogledom uprtim v soseda.Dokumentarec beleži prav to: spomine na otroška leta in pričevanja o današnjih izkušnjahi. Skozi pripoved se tako izrišejo zemljevidi vsakdanjega bivanja petih slovenskih Tržačanov različnih generacij, ki s svojo prisotnostjo omogočajo, da je Trieste tudi Trst.Iz cerkve sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu bodo na TV Slovenija neposredno prenašali posvečenje novega celjskega škofa Maksimilijana Matjaža.Glavni posvečevalec bo apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich, soposvečevalca pa izmirski nadškof metropolit Martin Kmetec in upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek.Maksimilijan Matjaž je osnovno šolo obiskoval v Mežici, srednjo šolo pa v Slovenj Gradcu, kjer je 1982 leta maturiral. Leta 1983 je vstopil v ljubljansko bogoslovje, študiral teologijo in filozofijo na Teološki fakulteti ter diplomiral leta 1988.