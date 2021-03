TV namigi: Tiha revolucija, Kralj Arthur in Nasilje svobode

Petek: 26. marca



Leto 1956, Nemška demokratična republika. Najboljša prijatelja, bodoča maturanta Theo in Kurt med obiskom Zahodnega Berlina smukneta v kino. Tam vidita filmske novice, v katerih je izpostavljena tragična usoda madžarskega upora proti sovjetski komunistični nadvladi. Po vrnitvi domov razredu predstavita idejo o dveh minutah tišine na začetku učne ure, v znak solidarnosti z žrtvami upora.Odziv šolskih oblasti na vseh ravneh je skrajen – minister za izobraževanje zagrozi, da nihče izmed dijakov ne bo diplomiral, če ne izdajo kolovodje »kontrarevolucije« ...Pustolovska drama prikazuje legendo o kralju Arturju in njegovih vitezih okrogle mize, a izpusti fantazijske elemente pripovedke.V ospredje zgodbe je postavljen kralj Artur kot zgodovinska in politična osebnost, ki je močno vplivala na zgodovino Britanije v času, ko je Rimski imperij propadel in je otok nujno potreboval voditelja. Številne bitke, ki jih mora Artur ob pomoči vitezov okrogle mize izbojevati tako na bojnem polju kot na polju politike, iz njega naredijo kralja, ki zavlada svoji usodi, povede Britanijo v novo dobo in spremeni tok zgodovine.Neusmiljena kritika meščanskega sloja in prelomno delo za LGBT-kinematografijo.Mladi Franz Bieberkopf, znan tudi kot Fox, je prisrčen homoseksualec in delavec, ki mu nenehno primanjkuje denarja. Nekega dne se mu nasmehne sreča, ko na loteriji zadene veliko nagrado. Z novim bogastvom se prebije v visoke kroge in začne romanco s čednim, izobraženim, a dvoličnim Eugenom.