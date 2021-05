TV namigi: Tolpa z igrišča, Največji šovmen in Umetni raj

Ponedeljek, 31. maja

Tolpa z igrišča: Kino ob 20.00



Največji šovmen: Planet TV ob 21.45

Največji šovmen Foto Planet Tv



Umetni raj: 30 let slovenskega filma v samostojni državi: TV SLO ob 22.50

Babica gre na jug, Slo, 1991 Foto Press Release

Film je navdihnila resnična zgodba o pazniku Seanu Porterju, ki je verjel, da lahko spreobrne mlade zapornike. Tako je v 90. letih ustanovil moštvo zapornikov, ki so igrali ameriški nogomet, sam pa prevzel vlogo trenerja.Film prikazuje Porterjev trud, ko motivira zapornike in nadrejenim dokazuje, da je njegova vizija pravilna. Nekdanji wrestler Dwayne Johnson alias The Rock se s svojo grobo pojavnostjo odreže presenetljivo dobro. Nekateri gledalci bodo pričakovali film v slogu Ne pozabite Velikanov, a ta športna drama obljublja več. Čeprav film ne more brez klišejev, značilnih za žanr, režiser ne zanemari junakov.Film pripoveduje zgodbo najbolj znanega šovmena 19. stoletja – vizionarja, politika, zabavljača in poslovneža P. T. Barnuma. Ta je ustanovil cirkus, poimenovan Barnum in Bailey Circus, in zaslovel s predstavo, ki je kmalu obveljala za največji spektakel na svetu, po njeni zaslugi pa so ga številni oklicali za očeta šovbiznisa.Muzikal, ki potrati odlično zasedbo s podpovprečnimi pesmimi in dolgočasno koreografijo, nato pa s šibkim izgovorom za zgodbo in nenavdihnjeno montažo ne vzpostavi prepričljive iluzije za pevske in plesne točke, smo ob kino premieri zapisali v Vikendu.Kaj je najbolj zaznamovalo slovenski film v zadnjih tridesetih letih? Ob letošnji 30-letnici slovenskega filma v samostojni državi se ustvarjalci oddaje Umetni raj posvečajo mejnikom, dosežkom prepoznavnosti, predvsem pa kulturno-politični problematiki, ki je že od nekdaj določala našo slovensko kinematografijo.Na sliki zgoraj je prizor iz filma Babica gre na jug, ki je bil prvi film, posnet v samostojni Sloveniji.