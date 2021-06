TV namigi: Trafikant in Senca suma

Sreda, 23. junija



Trafikant: TV SLO 1 ob 20.05



Senca suma: TV SLO 2 ob 20.00

Oslo: HBO ob 20.00

Dunaj v letih 1937 in 1938. Franz, 17-letni pripravnik v trafiki, spozna življenje, poželenje in ljubezen, kot tudi bolečino, ki jo slednja prinaša. Pri tem mu pride prav, da se lahko posvetuje z redno stranko in strokovnjakom, 82-letnim Sigmundom Freudom. A tudi zanj ženski spol ni kaj manj skrivnosten. Franz, njegov novi prijatelj Sigmund Freud in mlada Čehinja Anežka, v katero je Franz zaljubljen, ter njegov delodajalec Otto, invalidni veteran iz prve svetovne vojne, se bodo znašli v vrtincu drame v času nacistične okupacije Dunaja.Življenje družine Kertez, zakoncev Alice in Thomasa ter 8-letnega sina Romaina, se obrne na glavo, ko na Thomasa pade sum, da je v resnici Antoine Durieux-Jelasse, moški, ki je pred petnajstimi leti umoril ženo in tri otroke ter izginil. Novica se hitro razve in Kertezovih se vsi izogibajo. Alice, ki ne more verjeti, da je Thomas morilec, je obupana, vendar izve nekaj podrobnosti, ki ji zbudijo pomisleke o Thomasovi iskrenosti. Brez dvoma, da je končno našla Antoina, pa je vodja policije Sophie Lancelle, ki nikoli ni nehala iskati morilca. A Thomas vztrajno zanika, da bi bil on Antoine.Po resnični zgodbi posneta drama je priredba istoimenske gledališke igre, ki beleži mirovna pogajanja med zgodovinsko sovražnima stranema. Pripoved spremlja skrivne dogovore, nenavadna prijateljstva in tiha junaštva majhne skupine Izraelcev in Palestincev ter norveškega para, ki so leta 1993 pripeljali do slovitega mirovnega sporazuma iz Osla. V navzočnosti ameriškega predsednika Billa Clintona sta ga tedaj podpisala Palestinec Jaser Arafat in Izraelec Jicak Rabin.