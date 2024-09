TV namigi: Trajekt Estonia, Alpe in Smrt in druge podrobnosti

Torek, 3. septembra

Estonia (Premiera)

TV SLO 1 ob 20.45

Koprod, 2023. Režija: Måns Månsson. 1/8. Igrajo: Kaspar Velberg, Katia Winter, Pelle Heikkilä, Kristofer Gummerus, Cecilia Milocco. Nadaljevanka 50 min.

Koprodukcijska nadaljevanka, v kateri so sodelovali tudi nekateri ustvarjalci kultne serije Černobil (2019), je posneta po resničnih dogodkih, ko je v Baltskem morju, na poti iz Talina v Stockholm, v tridesetih minutah potonil trajekt Estonia. Tragična nesreča trajekta Estonia v Baltskem morju pred tridesetimi leti je vzela več kot 850 življenj in zaznamovala mnoge družine in širšo javnost na tem območju Evrope.

Ari, reševalec iz vode v Turkujski obalni straži, sredi noči prejme klic, izve, da je trajekt Estonia poslal klic v sili. Ne Mikaela, duhovnica, ki pride na švedski potniški terminal pomagat svojcem, ne finski pomorski inženir Henri ne slutita, kako bo 28. september 1994 vplival na njuno življenje ...

Deset minut pred začetkom serije bo v oddaji Televizorka objavljen intervju z režiserjem Månsom Månssonom, ki se podpisuje pod serijo Estonia. V intervjuju z režiserjem, ki je sodeloval tudi pri seriji Černobil, so spregovorili o ekranizaciji še vedno občutljive tematike, filmskem žanru katastrofe, iskanju odgovorov in pomenu resnice, pravice ter človeške solidarnosti.

Alpe (Premiera)

TV SLO 2 ob 20.00

Die Alpen. Avstrija, 2020. 1/2. Režija: Otmar Penker. Dok. serija. 60 min.

Alpe so mogočna gorska veriga, ki povezuje osem evropskih držav in je z najvišjimi vrhovi, ki presegajo 4000 metrov nadmorske višine, prav zares krona Evrope. Dvodelna dokumentarna oddaja predstavlja osupljive posnetke alpske pokrajine in njenih številnih skrivnosti.

V prvem delu se posvetijo toplejšim mesecem v Alpah in pot začnejo na njihovih jugozahodnih obronkih, kjer se srečata sredozemska in alpska flora in favna. Ko kuščarji v oljčnih nasadih že iščejo partnerja, svizci v zasneženem visokogorju še spijo. Orli in jastrebi gnezdijo na prepadnih stenah in mladiče pripravljajo na prvi samostojni polet ...

Smrt in druge podrobnosti (Premiera)

Star Life ob 22.00

Death and Other Details. ZDA, 2024. Režija: Marc Webb. 1. sezona. 1/10. Igrajo: Angela Zhou, Lauren Patten, Violett Beane, Michael Gladis, Danny Johnson, Jack Cutmore-Scott, Sophia Reid-Gantzert. Nadaljevanka. 55 min.

Moderna in subverzivna detektivska serija Smrt in druge podrobnosti odgovarja na vprašanje: Kako razrešiš skrivnost v svetu, ki mu ni več mar za dejstva?

Ko na luksuzni križarki umorijo gosta, Imogene Scott postane edina osumljenka nemogočega zločina. A ona ni morilka. Kdo je torej krivec?

Mešanica serije Beli lotos in filma Nož v hrbet, so rekli kritiki. Le da je malo manj uspešna pri svoji zgodbi.