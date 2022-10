TV namigi: Tri dni, Spolnost in islam in Hitlerjeva obramba

Torek, 11. oktobra

Naslednje tri dni: Planet TV ob 21.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Next Three Days. Koprod., 2010. Režija: Paul Haggis. Igrajo: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Michael Buie. Akc. film. 135 min.

Umirjen učitelj se znajde na robu svojega potrpljenja, ko njegovo ženo obtožijo umora in obsodijo na dosmrtno ječo. Ko mu poide pravnih sredstev, se odloči za skrajni ukrep: ženo bo rešil iz zapora sam.

Film, ki bi bil v rokah drugega režiserja bombastična akcijska kriminalka, se v režiji Paula Haggisa raje vpraša: kako bi bilo to res videti, če bi se tega lotil navaden učitelj. To je hkrati dobra novica in slaba. Dobra, ker poskusi biti v odgovorih iskren – iskanje lažnega potnega lista je precej težje, kot je navadno v filmih – in slaba, ker se vseeno preveč zanaša na naključja.

Spolnost, revolucija in islam: TV SLO 2 ob 22.30

Sexual Revolution and Islam. Nor., 2020. Režija: Nefise Özkal Lorentzen. Dok. odd. 65 min.

Spolnost, revolucija in islam Foto Tv Slo

Seyran Ates je nemška odvetnica, rojena v Turčiji, ustanoviteljica liberalne mošeje v Berlinu, kjer skupaj molijo ženske in moški, hetero- in homoseksualci, suniti in šiiti; molitve lahko vodijo tudi ženske, ki se same odločajo o nošenju naglavne rute. Feministka, zagovornica človekovih pravic, borka za pravice skupnosti LGBT in za versko svobodo že od leta 2006 živi pod policijsko zaščito, saj je tarča na stotine groženj, nanjo so streljali, islamski kleriki pa so razglasili dve fatvi, ki terjata njeno smrt.

Danska dokumentarna oddaja razkriva neverjetno življenjsko zgodbo Seyran Ates, ki se zavzema za modernizacijo, tudi seksualno revolucijo islama.

Hitlerjeva zadnja obramba: Morilski nasip: National Geographic ob 21.00

Hitler's Last Stand: Killer Causeway. Kanada, 2022. 4. sezona. 1/6. Režija: Ian Herring. Dok. serija. 60 min.

Hitlerjeva zadnja obramba: Morilski nasip Foto National Geographic

Šestega junija 1944 zavezniki končno pristanejo v Normandiji in s tem odprejo zahodno fronto. Po začetnem presenečenju Dneva D in zavezniškega napredka se nacisti silovito uprejo, odločeni, da mest, trdnjav in oporišč ne bodo predali sovražniku, in prepričani, da bodo ubranili Tretji rajh.

To so zgodbe strašnih bitk na robu poraza. To ni bil le boj za zmago, to je bil boj za obstanek.