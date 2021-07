TV namigi: Ujet, Antična velemesta in Vzela me bo noč

Četrtek, 8. julija

Ujet: TV SLO 1 ob 20.00



Antična velemesta: Aleksandrija: TV SLO 1 ob 20.50

Antična velemesta: Aleksandrija Foto Tv Slo

Vzela me bo noč, dodatni del: HBO ob 21.45

Vzela me bo noč Foto Rich Pedroncelli Ap

Ali je v imenu boja proti terorizmu dovoljeno vse? Nekdanji vojak Shaun Emery je po tem, ko je zaradi incidenta v Afganistanu prestal pol leta zaporne kazni, izpuščen na prostost. Uspeh proslavijo v baru, nato pa Shaun pospremi svojo odvetnico Hannnah Roberts, ki je specializirana za področje človekovih pravic, do avtobusne postaje. Hannah in Shaun se poljubita, nato gre ona na avtobus.Po tistem je ni nihče več videl. Posnetki nadzornih kamer kažejo dogajanje, ki Shauna močno obremeni. Aretirajo ga zaradi napada in ugrabitve Hannah. Dogodek preraste v večplastno zaroto, podprto z manipulacijo dokaznega gradiva ...Zgodovinska mesta Atene, Aleksandrija, Tikal in Rim sodijo med najznamenitejša arheološka najdišča na svetu in stoletnim raziskavam navkljub še vedno niso razgalila vseh svojih skrivnosti. Ta središča znanja so pomenila gibalo razvoja antičnega sveta. V dokumentarni seriji njihovi ostanki oživijo s pomočjo trirazsežnih grafičnih rekonstrukcij, o načinu življenja takratnih meščanov in o pomenu starodavnih civilizacij pa spregovorijo strokovnjaki.Prvi del se posveča Aleksandriji. Leta 332 pr. n. št. je Aleksander Veliki izbral kraj za svoje sanjsko mesto, ki so ga poimenovali po njem – Aleksandrija. V Egiptu se je rodilo iz ničesar ...Kritiško priznana dokumentarna serija v šestih delih, posneta po istoimenski knjižni uspešnici avtorice Michelle McNamara, se vrača s posebnim delom.Poleti leta 2020 je bil nekdanji policist Joseph James DeAngelo, znan kot »Kalifornijski morilec«, obsojen na dosmrtno zaporno kazen za 50 vdorov v dom in 13 umorov, ki jih je zagrešil med svojo vladavino nasilja v Kaliforniji v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Veliko preživelih in svojcev žrtev se je udeležilo čustvene javne sodne razprave ...