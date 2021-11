TV namigi: Umetnost Skandinavije, Zlata žoga in Tednik

Ponedeljek, 29. novembra

Umetnost Skandinavije: Temna noč duše: TV SLO 2 ob 20.50

Art of Scandinavia: Dark Night of the Soul. VB, 2016. 1/3. Režija: Patrick Dickinson. Dok. miniserija. 60 min.

Britanski umetnostni zgodovinar Andrew Graham-Dixon se tokrat posveti umetnosti Skandinavije. Najprej nas popelje po Norveški, redko poseljeni deželi, ki so jo izoblikovali sneg, led in boj za preživetje.

Neizprosna narava je pustila pečat tudi na umetnosti, ki sega od vikinškega okrasja na lesenih ladjah do bukoličnih slik romantičnih nacionalistov ter ene najpresunljivejših upodobitev tesnobe na svetu, slike Krik Edvarda Muncha. Temne plati norveške družbe je razgaljal tudi dramatik Henrik Ibsen ...

Zlata žoga 2021: Planet TV 2 ob 20.30

Koprod., 2021. Prenos prireditve. 95 min.

Zlata žoga 2021 Foto Pool Reuters

Prireditev Zlata žoga 2021 bo letos povezoval nekdanji napadalec angleškega nogometnega prvoligaša Chelseaja in reprezentant Slonokoščene obale Didier Drogba, potekala pa bo v Théâtre du Châtelet v Parizu. Poleg nagrade za najboljšega nogometaša in nogometašico bodo podelili tudi nagrado kopa za najboljšega mladega nogometaša ter nagrado jašin za najboljšega vratarja.

Leta 2020 zaradi epidemije niso razglasili zmagovalca, zato je pričakovanje ob tokratnem večeru še toliko večje. Za zlato žogo se poteguje 30 nogometašev, zmagovalec pa bo izbran na podlagi glasov 180 mednarodnih novinarjev. Na sezamu sta tudi šestkratni dobitnik zlate žoge Lionel Messi in petkratni zmagovalec Cristiano Ronaldo.

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Shutterstock

Medicinska sestra, zdravstveni tehnik in računalničar. V Sloveniji so izgorevali ob težkih pogojih dela in nizkem plačilu, v tujini pa so jih sprejeli odprtih rok.

Kako so ob epidemiji črnih koz leta 1972 v Jugoslaviji v dveh mesecih precepili skoraj celotno prebivalstvo? O svojih izkušnjah pripovedujejo slovenski zdravniki, ki so sodelovali pri cepljenju v Sloveniji in na Kosovu, kjer je okužbo razširil romar iz Meke.

Legendarna Zastava 101, po domače stoenka, praznuje 50 let. Limuzina jugoslovanske avtomobilske industrije je bila izjemno priljubljena.