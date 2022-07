TV namigi: Umor na otoku, V Monaku in John Wick

Nedelja, 31. julija

Umor na otoku: TV SLO 2 ob 21.20

Hierro. Špa., 2021. Režija: Jorge Coira. 2. sezona. 1/6. Igrajo: Candela Peña, Darío Grandinetti, Matias Varela, Luifer Rodríguez, Kimberley Tell. TV-serija. 60 min.

Minilo je nekaj mesecev, odkar je Hierro pretreslo več umorov.

Sodnica Candela Montes, ki se je sčasoma le privadila na življenje na odročnem otoku, je odločena, da bo razkrinkala posle z mamili, v katere je vpleten lastnik nasada bananovcev Díaz. Čeprav nadenj pošljejo poklicnega morilca, noče sodelovati s policijo. Preveč se boji maščevanja sodelavcev pokojne Samir. Candela ima še eno težko nalogo. Odločati mora o skrbništvu nad dvema deklicama, Ágato in Dácil, polegg tega pa jo doma zaposluje hud spor, ki jo čustveno zelo pretrese.

V Monaku: Igrišče bogatih: POP TV ob 17.55

Inside Monaco: Playground of the Rich. VB, 2020. 1/3. Režija: Michael Waldman. Dok. serija. 55 min.

V Monaku: Igrišče bogatih Foto Pro Plus

Monako je majhna država, le nekoliko večja od londonskega Hyde Parka, a ima največ milijonarjev na svetu. Ker prebivalci ne plačujejo davka od dohodka, gospodarstvo Monaka temelji na ogromnih prihodkih potrošnje.

Ekipa BBC-ja je dobila dostop do najbolj ekskluzivnih dogodkov družbenega življenja – od velike nagrade formule 1 do sejma jaht, in snemala v legendarnih stavbah, kot sta znana igralnica ali hotel Hôtel de Paris. Princu Albertu so se pridružili v zasebnem letalu, si ogledali razkošne priprave na ples Rdečega križa, a hkrati so spoznali tudi ulične čistilce milijarderjev.

John Wick: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

John Wick. Koprod., 2014. Režija: Chad Stahelski. Igrajo: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Willem Dafoe, Dean Winters. Akc. film. 135 min.

John Wick Foto Planet Tv

John Wick je bil nekdaj poklicni morilec, zdaj pa živi umirjeno življenje z ljubljeno psičko Daisy, darilom pokojne žene. A ko mu na pot pride ruski mafijec Tarasov, se vse spremeni. Tarasov hoče Johna prisiliti, da bi mu prodal svoj avto, a ko on to zavrne, mu Tarasovi plačanci vlomijo v dom, ukradejo avto, Johna pretepejo in ubijejo Daisy. John se spremeni v to, kar je nekdaj bil: najbolj neusmiljen morilec.

Film, v katerem Keanu Reeves pobije več ljudi kot prej v celotni karieri ...