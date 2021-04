TV namigi: Umori po abesedi, Grenki sadeži in Woody Allen

Četrtek, 15. aprila

Agatha Christie: Umori po abecedi: Planet TV ob 21.50



Grenki sadeži Evrope: TV SLO 2 ob 20.00

Grenki sadeži Evrope Foto Tv Slo



Allen proti Farrowovi: HBO ob 22.45

Allen proti Farrowovi Foto HBO

Leta 1933, ko Veliko Britanijo prepredata sumničavost in sovraštvo, se po državi s pomočjo železniške mreže klati serijski morilec. Metodičen je in na kraju zločina vedno pusti svoj znak. Upokojeni detektiv Hercule Poirot, ki se je znašel v nemilosti Scotland Yarda, se zaplete v spopad s krutim tekmecem, ki se mu roga s šifriranimi pismi in predvidi vsak njegov korak.V želji, da bi premagal pretkanega sovražnika, pa bo Poirot ogrozil lastno čast in avtoriteto ter vrgel senco suma na svojo preteklost in identiteto.Na poljih in v kmetijskih obratih Španije in Italije si išče delo in si skuša zagotoviti preživetje več deset tisoč ekonomskih migrantov in beguncev. A tam jih zelo pogosto čakajo nizka plačila, delo s pesticidi brez zaščitnih sredstev in bivanje v barakah brez tekoče vode in elektrike, ki si jih morajo pogosto celo sami zgraditi. Mnoga združenja tako ravnanje imenujejo moderno suženjstvo.Dokumentarec prikaže sramotne razloge za nizke cene zelenjave in drugih pridelkov na krožnikih Evropejcev in razkriva, da EU aktivno sodeluje pri tem izkoriščanju, saj kljub kršitvam delovne zakonodaje takih podjetjem namenja milijone evrov podpore.Dokumentarec beleži desetletje dolgo zgodbo o domnevni spolni zlorabi Woodyja Allena svoje hčere Dylan, sodnem procesu za skrbništvo in njegovem odnosu s hčerko Mie Farrow, Soon-Yi.Obtožba, da je Allen zlorabil hčerko Dylan, se je zgodila leta 1992, ko je bila Dylan stara sedem let. Takrat je na dan prišla tudi zveza Woodyja s posvojenko Mie Farrow Soon-Yi, ki je 35 let mlajša od Woodyja. Film prikaže zgodbo skozi pogovore s protagonisti in domače videe družine Farrow.