TV namigi: Undine, Neboa in Projekt: rak

Sreda, 16. februarja

Undine: TV SLO 1 ob 20.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Undine. Nem., 2020. Režija: Christian Petzold. Igrajo: Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz, Anne Ratte-Polle. Drama. 90 min.

Undine je zgodovinarka, zaposlena kot vodnica v muzeju, ki predstavlja zgodovino mesta Berlin. Pozna vse o Berlinskem mestnem dvorcu in zna se obleči tako, da naredi vtis. Tudi ko obiskovalcem pojasnjuje svoje vedenje o mestu, ki je zraslo na močvirju, je profesionalna, a obenem graciozna.

Kljub temu pa jo zapusti njen moški Johannes in svet se ji za trenutek podre, magičnost ljubezni pa izgine. A ne za dolgo. Misticizem zgodbe o vodnem duhu poskrbi, da se Undine ponovno zaljubi. Tokrat je njen izbranec Christoph, industrijski potapljač, ki se mu Undine povsem preda …

Neboa: TV SLO 2 ob 20.40

Néboa. Špa., 2020. 1/8. Režija: Gonzalo López-Gallego. Igrajo: Emma Suárez, Isabel Naveira, Antonio Durán 'Morris', María Vázquez, Alba Galocha. Nad. 70 min.

Neboa Foto Tv Slo

Španska kriminalna serija se dogaja leta 2019 na otoku Néboa, kjer vsako leto organizirajo karneval, ki se ga vedno udeleži veliko ljudi.

Prvo noč karnevala najdejo truplo skoraj polnoletne Ane. Na enak način in na enakem mestu so se umori zgodili že leta 1919 in 1989. Tudi takrat so imele žrtve na obrazu masko volčje glave, na vratu pa ureznine. Domačini verjamejo legendi, da je storilec Urko, moški z volčjo glavo, vklenjen v verige, ki se dvigne iz morja in žrtev odnese s seboj. Zahtevni primer preiskujeta Monika Ortiz, ki je na otok prišla s celine, in domačinka Carmela Suoto.

Projekt: rak: TV SLO 2 ob 22.25

Ulayev dnevnik od novembra do novembra. Slo., 2013. Režija: Damjan Kozole. Dok. film. 100 min.

Projekt: rak Foto Tv Slo

Nemca Ulaya smo najbolje poznali kot moško polovico dueta Ulay/(Marina) Abramović. Umetnika sta od sredine sedemdesetih do poznih osemdesetih skupaj ustvarila vrsto performansov, ki jim danes pripisujemo zgodovinski pomen.

Leta 2009 se je Ulay preselil v Ljubljano. V času, ko sta se z režiserjem Damjanom Kozoletom že dogovarjala o snemanju filma, so mu postavili diagnozo: rak. To je spremenilo vse načrte. Prvi prizori so bili posneti novembra 2011 na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer je Ulay prejemal kemoterapijo ...