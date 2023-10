TV namigi: Uspavanka za megafon, Obupana in Morilci očeta

Petek, 13. oktobra

Uspavanka za megafon: TV SLO 2 ob 19.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Becsúszó szerelem. Madž., 2021. Režija: Viktor Oszkar Nagy. Igrajo: András Ötvös, Viola Lotti Gombó, Szabolcs Thuróczy, Angéla Stefanovics, Ádám Piller. Kom. 100 min.

Gyula, srčen nogometni navijač, in njegova žena Mariann si želita otroka. Toda izkaže se, da je Gyula neploden in z otrokom, kot kaže, ne bo nič. Tudi načrti za posvojitev splavajo po vodi. Mariann noče obupati in za moževim hrbtom sklene dogovor z mlado nosečo Romkinjo, da bo posvojila njenega sina takoj, ko se bo rodil. Seveda se nič ne zgodi, kakor je načrtovano, zato se Gyuli življenje postavi na glavo …

Film je zabavna komedija o ljubezni, posvojitvi, rasizmu, mačizmu in še čem.

Obupana: Kino ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Aus dem Nichts. Nem., 2017. Režija: Fatih Akin. Igrajo: Numan Acar, Adam Bousdoukos, Diane Kruger, Denis Moschitto, Samia Muriel Chancrin. Krim. 125 min.

Obupana Foto Pro Plus

Katjino življenje se sesuje v prah, ko njen mož Nuri in njun mali sin Rocco umreta v bombnem napadu. S pomočjo bližnjih se nekako prebije skozi pogreb, a iskanje storilcev in njihovih motivov Katji ves čas odpira rane. Ko najdejo osumljenca, dva mlada neonacista, je odvetnik Danilo, sicer najboljši prijatelj pokojnega moža, Katjin predstavnik na sodnem procesu. A proces se ne odvija po Katjinih željah ...

Diane Kruger v svojem prvem nemškem filmu odlično prikaže čustva žalosti, bolečine in jeze, film pa osebni drami skuša dodati še družbenopolitične okoliščine sodobne Nemčije.

Morilci mojega očeta: Kanal A ob 22.45

Ubice mog oca. Srb., 2022. 6. sezona. 1. del. Igrajo: Vuk Kostić, Marko Janketić, Tihomir Stanić, Miodrag Radonjić. Nad. 55 min.

Morilci mojega očeta Foto Pro Plus

V šesti sezoni se je med glavnimi junaki marsikaj spremenilo. Novi vodja oddelka za krvne in seksualne delikte je Mirko, Zoran je postal direktor policije, Marjanović pa minister. Aleksandar je spet na bolniški. Medtem ko se Mirko trudi prevzeti novo funkcijo, ki mu nikakor ni všeč, inšpektorja Vlada in Goran dobita nov primer. Preiskati morata umor poštne uslužbenke.