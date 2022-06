TV namigi: V imenu napredka in Irma vep

Torek, 7. junija

V imenu napredka: TV SLO 2 ob 21.10

Quand l'homme a mangé la terre. Fr., 2019. Režija: Jean-Robert Vial- let. Dok. film. 110 min.

O ideji, da živimo v novem geološkem obdobju ter da smo ljudje dokončno spremenili podobo planeta, še vedno razpravljajo. Toda ali so bila obdobja, kakršno je bilo doba premoga in doba nafte, ki so imela res velik vpliv na okolje, resnično neizogibna? Kakšen bi bil videti naš svet danes, če bi nekoč sprejemali drugačne odločitve? Dokumentarna oddaja se s posnetki in reklamnim gradivom, opremljenimi z izvirno glasbo, ozira na 200 let razvoja, da bi zagotovila alternativni pogled na zgodovino.

Pogumni kuža: Vrnitev domov: Kino ob 20.00

Hero Dog: Journey Home. Kan., 2021. Režija: Richard Boddington. Igrajo: Natasha Henstridge, Steve Byers, Zackary Arthur, Morgan Dipi- etrantonio, John Tench. Pust. film. 105 min.

Slepi Royce se namerava vrniti v objem svoje družine in pri tem mora s čolnom prečkati jezero. Toda ko kapitan barke nenadoma pade v nezavest in se zaletijo v skalnato obalo, se Royce skupaj s Chinookom, pogumnim aljaškim malamutom, ki je bil prav tako na krovu, odpravi v divjino in se skuša rešiti. Chinook mora med njuno nevarno potjo voditi in zaščititi Roycea pred zahrbtnimi brzicami, nevarnimi skalami in divjimi gorskimi levi na njuni dolgi, junaški poti preživetja.

Irma Vep: HBO ob 20.00

Irma Vep. ZDA, 2022. 1/8. Režija: Olivier Assayas. Igrajo: Alicia Vikander, Adria Arjona, Tom Sturridge, Fala Chen, Carrie Brownstein. Hum. TV-serija. 60 min.

Mira (Alicia Vikander) je ameriška filmska zveza, ki je razočarana nad svojo kariero in zaradi nedavnega konca zveze. Odpotuje v Francijo na snemanje priredbe klasičnega črno-belega nemega filma Vampirji, kjer naj bi igrala slovito Irmo Vep. Meja med igralko in likom, ki ga upodobi v filmu, mračnem kriminalnem trilerju, počasi izginja. Irma Vep razkriva negotovost na meji med domišljijo in resničnostjo, izumetničenostjo in pristnostjo, ter umetnostjo in življenjem.