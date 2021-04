TV namigi: V očetovem gozdu, V treh stenah in Samo milost

Sreda, 28. aprila



V očetovem gozdu: TV SLO 1 ob 20.05





V treh stenah: Steber: TV SLO 2 ob 17.25

V treh stenah Foto Tv Slo



Samo milost: HBO ob 20.00

Samo milost Foto HBO

Ginina družina živi v mestu tik ob gozdu. Oče Jimmy petnajstletno Gino in njenega mlajšega brata in sestro večkrat pelje v gozd. Tam jih uči sobivanja z naravo; včasih je to sredi noči in včasih celo pozabi nanje. Čeprav je oče čudak in posebnež, ga ima Gina zelo rada, prav tako preostala otroka.Toda Jimmy se na avanture z otroki podaja vse pogosteje in večkrat se zgodi, da je njihova mama in Jimmyjeva žena Carole na smrt prestrašena, ker ne ve, kaj se v resnici dogaja. Kmalu se izkaže, da Jimmy trpi za duševno boleznijo in mora na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico.Dokumentarna serija V treh stenah je trilogija o antologijskih stenah naših gora, pri čemer ima vsaka stena svoj specifičen karakter in zgodbo.V prvem delu se v Julijskih Alpah spoznamo z najbolj veličastno kuliso naših gora – več kot kilometer visoko Severno triglavsko steno. Z alpinistoma Matijo Volontarjem, Žigo Oražmom in gorskim vodnikom Tomažem Jakofčičem opravimo zahteven plezalni vzpon po Čopovem stebru.Vzpon nad prepadi dopolnjujejo intimni pogledi vseh treh protagonistov, gorske vodnice Tine Di Batista in zgodovinarja Dr. Petra Mikše.Navdihujoča resnična zgodba spremlja mladega odvetnika Bryana Stevensona, potem ko je diplomiral na Harvardu, je odšel v Alabamo in se posvetil obrambi po krivem obtoženih s pomočjo lokalne odvetnice Eve Ansley.Eden njegovih prvih in najbolj kontroverznih sodnih primerov je Walter McMillian, ki so ga leta 1987 obsodili na smrt zaradi umora 18-letnega dekleta.