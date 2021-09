TV namigi: V petek zvečer, Covid 19 in O slavnosti in gostih

Petek, 24. septembra

V petek zvečer: TV SLO 1 ob 20.00

Covid 19, zgodbe prebolevnikov: TV SLO 1 ob 21.30

Covid 19 Mitja Okorn Foto Tvs

O slavnosti in gostih: TV SLO 1 ob 23.10

O slavnosti in gostih Foto Tv Slo

Oddaja prinaša dobro uro zabave, glasbe, humorja in tekmovalnosti. Orkester vrhunskih glasbenikov bo v sodelovanju z gostujočimi pevskimi zvezdniki in mladimi upi poskrbel za čisto sveže izvedbe tako legendarnih hitov kot tudi novih pesmi vseh zvrsti slovenske glasbe – od popularne do narodno-zabavne, predvsem pa – vse v živo!V tekmovalnem delu boste spremljali glasbenike v glasbenem kvizu na temo 30 let glasbe v samostojni Sloveniji. Ob humorju, ki bo izhajal iz najširših tematik našega vsakdana, pa se bodo v oddaji ob posebni DJ spremljavi pridružili tudi pevci s svojih domov. Gostitelja petkovih tudi v drugi sezoni ostajata Melani in Blaž.Režiser Mitja Okorn subtilno odstira osebne, pretresljive zgodbe posameznikov, ki so preboleli covid 19 in še vedno čutijo posledice dolgotrajne bolezni. Katera od čustvenih izpovedi bi bila lahko tudi naša, morda prodajalca sadja v soseski, nogometaša v sosednji stolpnici ali pa mimoidočega, ki ga srečujemo na ulici. Znani in manj znani obrazi ne bodo nikogar pustili ravnodušnega, vsak pa bo njihove pripovedi doživljal po svoje.Kot pravi Okorn, je moral prepričati najprej sebe, da je lahko povedal njihove zgodbe – zgodbe resničnih ljudi: »Preden sem se odločil za sodelovanje, sem se moral o bolezni in njenih posledicah prepričati sam in ugotoviti, ali je cepljenje sploh dobra ideja, pametna izbira. Zato sem želel dobiti informacije iz prve roke, se pogovoriti s prebolevniki, njihovimi najbližjimi in zdravstvenim osebjem, ki je za njih skrbelo. To so njihove zgodbe.«Zgodba je preprosta: skupinica prijateljev srednjih let se nekega lepega popoldneva odpravi na piknik na podeželju. Sredi prijetnega druženja jih obkolijo neznanci, ki se vedejo skrajno nenavadno in ukazovalno.Film je bil zaradi jasne alegorije nerazumnega totalitarnega režima in prikaza konformizma, zaradi katerega se prebivalstvo v tem filmu skoraj brez odpora ukloni oblasti, prepovedan od leta 1966 do leta 1988. Ko je prišel iz bunkerja, je hitro zaslovel.