TV namigi: Vohunska soseda, Dvojna življenja in Skyfall

Sobota, 20. februarja



Jonesova: Vohunska soseda: Planet TV ob 19.45



Dvojna življenja: TV SLO 1 ob 22.40

Dvojna življenja Foto Tv Slo

Skyfall: Kanal A ob 20.00

Medtem ko sta njuna otroka prvič na poletnem taboru, povprečna predmestna zakonca Jeff in Karen Gaffney upata, da bosta prijetno preživela nekaj časa sama; morda bi lahko vnovič zanetila romantično iskro, a Karenino pozornost odvrne nenadni prihod novih sosedov. Neverjeten videz Jonesovih se kosa le še z njunim zapletenim, svetovljanskim življenjskim slogom. A Jonesova sta v resnici del velike mednarodne vohunske mreže ...Sicer simpatično premiso in talentirano igralsko zasedbo je žal zasenčil preslab scenarij, so rekli kritiki.Izvrstna igralska zasedba v duhoviti in pronicljivi zgodbi o seksu, lažeh in literaturi v hitro spreminjajočem se digitalnem svetu.Alain je uspešen pariški knjižni založnik, ki se skuša prilagoditi digitalni revoluciji. Léonard, eden najuspešnejših avtorjev, mu ponuja svoj nov roman, a Alain ni navdušen. Njegova žena je nasprotnega mnenja, a so razlogi za njeno navdušenje vse prej kot profesionalni. Da bi Alainova založba ujela korak s časom, pod svojo streho privabi Laure, strokovnjakinjo za spletno založništvo. Kmalu se poklicne spletke začnejo prepletati z zasebnimi ...Po katastrofalni operaciji v Istanbulu je James Bond ostal pogrešan. Hkrati so se na internetu pojavile identitete vseh tajnih agentov MI6. Zato se sprožijo vprašanja, ali je M sposobna za vodstvo tajne službe. Takrat se prikaže Bond in M ga pošlje na lov za hekerskim teroristom Raoulom Silvo. A James Bond med divjimi pregoni težko loči resnico od laži ...Daniel Craig se v tretje preizkusi v vlogi najbolj znanega tajnega agenta, režiserski stolček pa je tokrat zasedel Sam Mendes, ki vključi vse značilne elemente franšize.