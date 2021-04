TV namigi: Vojsko, moja rodna vas, Marceline in Oskarji

Ponedeljek, 26. aprila



Vojsko, moja rodna vas: TV SLO 1 ob 20.55





Marceline, ženska 20. stoletja: TV SLO 2 ob 20.55

Marceline, ženska 20. stoletja Foto Tv Slo





Oskarji – dan potem: TV SLO 1 ob 22.50

Oskarji - dan potem Foto Tv Slo

Dokumentarni film Vojsko, moja rodna vas je nastal v okviru Šinkovčevih dni poezije in govori o Vojskem in Vojskarjih skozi čas. Film je vsebinsko uokvirjen z nekaterimi najbolj znanimi pesmimi Črtomirja Šinkovca (1914–1983). Namen filma je obuditi spomin na tega vojskarskega in primorskega pesnika, obenem pa prikazuje nekdanje težko življenje na Vojskarski planoti, boj njenih prebivalcev za preživetje, žrtve med drugo svetovno vojno, ko je bila planota v središču narodnoosvobodilnega boja, in razvoj vasi do današnjih dni.Film odlikujejo številne doslej še neobjavljene fotografije iz življenja na Vojskem pred vojno, pa tudi fotografije Idrije iz obdobja okupacije med drugo svetovno vojno.Dokumentarni film je portret odločne pisateljice in režiserke Marceline Loridan-Ivens (1928–2018). Kot otrok je preživela taborišče Auschwitz-Birkenau. Zase je pravila, da je radikalna in nekonvencionalna, ko se je približala devetdesetemu letu pa, da ostaja nespremenjena, le da življenje poteka nekoliko počasnejeV filmu jo med drugim spoznamo ob druženju s prijatelji, ob debatah o zgodovinskih dogodkih, kot so alžirska vojna za neodvisnost, vietnamska vojna ali kulturna revolucija na Kitajskem, ki so zaznamovali avtoričino filmsko ustvarjanje, in skozi bogato arhivsko gradivo.93. podelitev oskarjev v režiji Stevena Soderbergha bo letos potekala v živo, a vseeno v znamenju pandemije covida-19.O zmagovalcih, predvsem pa o tem, kako sta gibanji Jaz tudi in Življenja temnopoltih štejejo spremenili družbeno ozračje in senzibilizirali Ameriško filmsko akademijo glede rasne in spolne raznolikosti, se bosta dan po podelitvi oskarjev pogovarjala Marcel Štefančič, jr. in novinarka Mateja Valentinčič.