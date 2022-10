TV namigi: Volitve 2022, živiM in Živi mrtveci

Ponedeljek, 3. oktobra

Volitve 2022: Soočenje kandidatov za predsednika republike: TV SLO 1 ob 20.00

Volitve 2022. Slo., 2022. 115 min.

To bo vodeno soočenje vseh prijavljenih uradnih kandidatov za predsednika republike. Do zaključka Vikendove redakcije so svojo kandidaturo vložili Gregor Bezenšek ml., Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Anže Logar, Nataša Pirc Musar, Milan Brglez in Miha Kordiš. Dovolj podpisov pa je zbrala tudi Sabina Senčar. Kandidaturo sicer napoveduje še dodatnih 11 kandidatov, a še niso zbrali dovolj glasov. Zakaj kandidirajo, kako si predstavljajo opravljanje funkcije predsednika, kakšno je njihovo stališče do aktualnih vprašanj?

živiM: TV SLO 2 ob 22.00

VIKEND - živiM - živiM Foto Tvspored-service Tvspored-service

Slo., 2020. Režija: Rok Matić. Dok. film. 75 min.

Film opisuje življenje Martine Piskač od zgodnjega otroštva, najstništva, mladosti in materinstva vse do obdobja zrelosti. Martina ima spinalno mišično atrofijo, a življenje ji je kljub številnim slabim napovedim uspelo obrniti sebi v prid. Kljub težki in napredujoči bolezni, zaradi katere je na električnem vozičku, ob pomoči osebnih asistentov živi neodvisno. Sama ne more premakniti niti roke, pa vendar je polna energije. Film ruši predsodke, da je življenje z boleznijo skromno in pusto, manj ustvarjalno in razposajeno, in dokazuje, da volja, razum in hotenje nimajo meja. Prav zaradi bolezni Martina dobro ve, kako dragoceno je življenje. Že večkrat je gledala smrti v oči in jo do zdaj vedno pregnala.

Živi mrtveci: Fox ob 22.55

The Walking Dead. ZDA, 2022. 11. sezona. 16/24. Igrajo: Norman Reedus, Lauren Cohan, Melissa McBride, Christian Serratos, Eleanor Matsuura, Josha Hamilston. TV-serija. 55 min.

Začenja se drugi del enajste sezone, ki bo tudi zadnja. Potem ko je Lance Hornsby s svojimi vojaki zavzel Alexandrio, Hilltop in Oceanside, Daryl in Negan hitita v Združenje, da bi mu preprečila napad na svoji družini. Predsednica Združenja Pamela ima opravka s protestniki, ki zahtevajo pravico in kazen za Sebastianove zločine. Mercer potrebuje Rositino pomoč, da bi odgnal krdelo mrtvecev.