TV namigi: Volitve 2022, Moj oče, klobasa in Belo zlato

Nedelja, 13. novembra

19.50 TV SLO 1, 20.00 POP TV, 20.00 Planet TV

Volitve 2022

Slo., 2022. Inf. odd. 100 min.

Po drugem krogu predsedniških volitev, na katerih se bosta pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, bodo sledile oddaje z rezultati in analizo.

Na vseh treh televizijah bodo spremljali podatke z volišč in odzive kandidatov ter drugih komentatorjev. Na TV Slovenija bodo v oddaji Kako smo volili razkrivali, kakšna je bila kampanja, kaj je bilo odločilno in kakšne bodo posledice volilnega izida za kandidate, stranke in prihajajoče lokalne volitve? Na Pop TV bosta v oddaji Odločitev 2022 v studiu dogajanje spremljala Maja Sodja in Edi Pucer, s sedeža državne volilne komisije pa se bo oglasila Petra Kerčmar. Na Planet TV pa bodo volilne rezultate komentirali v oddaji Slovenija izbira.

Moj oče, klobasa: TV SLO 1 ob 15.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Mijn vader is een saucisse. Bel., 2021. Režija: Anouk Fortunier. Igrajo: Johan Heldenbergh, Savannah Vandendriessche, Hilde De Baerdemaeker, Jade De Ridder, Ferre Vuye. Kom. 95 min.

Moj oče, klobasa Foto Tv Slo

Film je nenavadna družinska komedija tudi po zaslugi družbeno satirične komponente, saj zbadljivo obravnava plehkost, samozadovoljstvo in konformizem srednjih slojev.

V srednjih letih se Paul, oče dveh najstnic, na lepem odloči za radikalno spremembo. V banki, kjer ima varno zaposlitev, da odpoved. Doma pove, da hoče slediti mladostniškim sanjam in postati igralec. Mlajša hči Zoe, starejša sestra, brat in žena to doživijo kot tragedijo. Sprašujejo se, kako bo družina finančno preživela. A še hujše so psihološke posledice njegovega dejanja ...

Belo zlato iz Hallstatta: zgodba o soli: TV SLO 2 ob 20.00

Die Salzfürstin - Hallstatt und das weiße Gold. Avstrija, 2020. Režija: Katharina Heigl. Dok. odd. 60 min.

Belo zlato iz Hallstatta: zgodba o soli Foto Tv Slo

V Hallstattu v avstrijskih Alpah leži najstarejši rudnik soli na svetu, po tem starodavnem naselju se imenuje tudi halštatska železnodobna kultura. Sol, belo zlato Alp, je majhno skupnost postavila v središče mednarodne trgovske mreže: najdbe slonovine in jantarja dokazujejo povezave Hallstatta z Afriko, Azijo in celotno evropsko celino.

Dokumentarna oddaja pojasnjuje, kako je prazgodovinskim rudarjem uspelo izkopati večkilometrske rove, kako so živeli ter kako in s kom so trgovali.