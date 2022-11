TV namigi: Vsa bitja, Dobrodošli v deželi zombijev in Ladja

Torek, 29. novembra

Vsa bitja, majhna in velika: TV SLO 1 ob 20.00

All Creatures Great and Small. VB, 2022. 2. sezona. Božična epizoda. Igrajo: Nicholas Ralph, Heather Horsman, Euan Macnaughton, Seumas MacKinnon, Gabriel Quigley. Nad. 65 min.

V Darrowbyju je božič, Helen in James pa ugotovita, da se nista dogovorila, kje bosta za božično kosilo. Pričakujeta ju tako gospa Hall v Skeldalu kot Jenny v Heston Grangeu, par pa ne želi razočarati nobene od njiju. Kmet Dave noče ovci olajšati smrtnih muk, zato ji James skrivaj vbrizga anestetik. Ljubljeni kuža gospe Pumphrey hudo zboli. Siegfried ga pripelje v ordinacijo na nujno oskrbo. Tristan po pogovoru s prijateljico spozna, da je čas, da se zresni. Prejel pa je tudi pismo z veterinarskega kolidža.

Dobrodošli v deželi zombijev: Kino ob 22.35

Vikendova ocena:5 (od 5)

Zombieland. ZDA, 2009. Režija: Ruben Fleischer. Igrajo: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Emma Stone, Abigail Breslin, Amber Heard. Kom. 100 min.

Ameriko so zavzeli zombiji. Zadržani in sramežljivi študent Columbus se sredi splošne panike skuša vrniti domov v Ohio. Moči združi z izkušenim morilcem zombijev Tallahasseejem. Njune načrte prekriža srečanje s premetenima dekletoma Wichito in Little Rock, ki skušata priti do zabaviščnega parka, oaze, ki je zombiji še niso osvojili.

Zombijevska komedija, ki ji ne manjka tempa in zabavnih šal. Eden tistih filmov, katerega grozotam se smejimo, pa za konec prihrani še presenečenje.

Ladja, ki je spremenila svet: TV SLO ob 13.25

Ship That Changed the World. ZDA/Fra., 2021. Režija: Kirk Wolfinger Dok. odd. 60 min.

Ladja, ki je spremenila svet Foto Tv Slo

Pred približno petimi stoletji se je v snovanju ladij pripetila prava revolucija. V samo nekaj letih so se ladje, prej prisiljene v priobalno plutje, spremenile v ogromna plovila, ki so zmogla izzive odprtega morja. Evropske sile so gradile imperije, kolonizirale nova ozemlja in si podrejale domorodna ljudstva.

Kako je prišlo do ključnega preobrata v razvoju ladij, zdaj znanstvenikom razkriva dobro ohranjena razbitina iz obdobja Kolumba, ki so jo našli ob obali Švedske.