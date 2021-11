TV namigi: Vsa bitja, Greta in Laurel Canyon

Nedelja, 7. novembra

Vsa bitja, majhna in velika: TV SLO 1 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

All Creatures Great and Small. VB., 2020. 1. sezona. 1/7. Režija: Brian Percival. Igrajo: Nicholas Ralph, Callum Woodhouse, Anna Madeley, Rachel Shenton, Samuel West, Diana Rigg. Nad. 55 min.

Mladi veterinar James Herriot končno dobi pozitiven odgovor na prošnje za službo. Odpotuje v Yorkshire k uglednemu veterinarju Siegfriedu Farnonu. Med potjo stopi z avtobusa prekmalu in mora peš po dežju.

Dr. Farnon je zagrenjen, strog in je odslovil že številne mlade veterinarje, ki so prišli k njemu za pomočnika. Jamesa vzame s sabo na teren, kjer mora pregledati konja. Farnonova gospodinja, gospa Hall, je Jamesu naklonjena in ga zagovarja, ko se ta že prvi večer pijan vrne iz gostilne, kjer so si ga privoščili vaščani.

Greta: TV SLO 1 ob 22.10

I Am Greta. Šved., 2020. Režija: Nathan Grossman. Dok. film. 100 min.

Greta Foto Tv Slo

Avgusta 2018 se je 15-letna Greta odločila in pred švedskim parlamentom začela dolgotrajen protest, uperjen proti politiki, ki ne ukrene ničesar zares vsebinskega zoper podnebne spremembe in uničevanje ekosistemov, s tem pa tudi njene prihodnosti in prihodnosti vseh otrok.

Avtorska ekipa dokumentarca je mlado aktivistko spremljala od začetka njenega javnega delovanja in posnela, kako hitro je postala trn v peti politikom velesil, ki so jo brezsramno diskreditirali, in kako je postopoma pritegnila pozornost mladih po vsem svetu, kar je septembra 2019 na dan privrelo kot svetovni shod za obvarovanje okolja s kar sedmimi milijoni sodelujočih.

Laurel Canyon, portret nekega časa: TV SLO 2 ob 20.55

Laurel Canyon. ZDA, 2020. 1/2. Režija: Alison Ellwood. Dok. serija. 75 min.

Laurel Canyon, portret nekega časa Foto Tv Slo

Laurel Canyon, gričevnata pokrajina, posuta z ljubkimi hišami na pragu Hollywooda, je v 60. letih in na začetku 70. let prejšnjega stoletja nudila zavetje številnim glasbenikom, ki so zagnali revolucijo v popularni kulturi. Dokumentarec z redkimi posnetki in svežimi intervjuji predstavi Neila Younga, Davida Crosbyja, The Doors, Alicea Cooperja, The Monkeys, Mamas and Papas, Joni Mitchell idr.