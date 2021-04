TV namigi: Vsi vedo, Džungla in Moja noč pri Maud

Petek, 16. aprila





Vsi vedo: TV SLO 2 ob 20.05

Džungla: Kino ob 20.00

Džungla Foto Pro Plus



Moja noč pri Maud: TV SLO 1 ob 23.10

Moja noč pri Maud Foto Tv Slo

Temperamentna družinska drama iranskega oskarjevca Fahradija, v kateri blestita zakonca Cruz Bardem.Laura po 14 letih iz Buenos Airesa, kjer si je z možem Alejandrom ustvarila družino, odpotuje v domačo vas blizu Madrida, da bi se udeležila sestrine poroke. Snidenje je nadvse prisrčno, znova pa se sreča s staro ljubeznijo Pacom. Ko nenadoma ugrabijo Laurino najstniško hčerko Irene in ji prepovejo, da bi poklicala policijo, se njena družina s tem strinja. Pri reševanju Irene iz rok ugrabiteljev prosijo za pomoč upokojenega policista. Razkrivanje družinskih skrivnosti postane neizbežno.Leto 1981. Mladi Izraelec Yossi se med popotovanjem po svetu ustavi tudi v Boliviji. Tam se spoprijatelji s popotnikoma Kevinom in Marcusom. Med iskanjem dogodivščin v La Pazu Yossi naleti na skrivnostnega avanturista, Avstrijca Karla. Ta predlaga obisk džungle v severnem delu države, kjer živi eno slabo poznanih plemen, s katerimi je v dobrih odnosih.Yossi v avanturo pregovori še Kevina in Marcusa, tako da se četverica pod Karlovim vodstvom poda v neraziskane (in na zemljevidih neoznačene!) kraje. A razmere se začnejo zapletati in Karl nima ravno brezhibne preteklosti …Romantična klasika francoskega cineasta Érica Rohmerja.Po več letih burnega življenja v tujini si 34-letni inženir Jean-Louis prizadeva za bolj asketsko življenje. Tako začne študirati filozofijo religije in hoditi v cerkev. Medtem si išče ženo, odločen, da se mora ustaliti tudi v ljubezenskem življenju. V novi cerkvi zagleda mlado krotko svetlolasko, ki ustreza njegovi konservativni predstavi. Ne da bi jo spoznal, se odloči, da bo njegova žena.