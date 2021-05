TV namigi: Zadnji artefakt, Houdini in Kdo bo koga

Četrtek, 13. maja

Zadnji artefakt: TV SLO 2 ob 20.05

Houdini: Planet TV ob 21.40

Houdini Foto Planet Tv

Kdo bo koga: Kanal A ob 20.00

Kdo bo koga Foto Pro Plus

Dokumentarna oddaja nazorno pojasni zgodovinski razvoj merskih enot in njihov pomen za razvoj družbe. Mednarodni sistem enot temelji na sedmih osnovnih enotah. To so meter, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol in kandela.Sprva so jih določale konkretne mere ali predmeti, pozneje pa definicije enot, ki temeljijo na naravnih konstantah. Tako je bil na primer meter najprej opredeljen s konkretnim predmetom, metrsko palico, danes pa je določen s hitrostjo svetlobe v vakuumu. Zadnji je dobil sodobno definicijo kilogram, ki ga je še nedavno določala masa mednarodnega prototipa za kilogram, t. i. prakilograma iz kovine.Miniserija spremlja vzpon vzhodnoevropskega priseljenca Ehricha Weissa od njegovih skromnih začetkov pri potujočih cirkusih do razprodanih nastopov v koncertnih dvoranah. Adrien Brody je veliki Harry Houdini, ki išče slavo in bogastvo, se udeležuje vohunskih spletk, zoperstavlja klicalcem duhov in spoznava nekatere najslavnejše osebnosti tistega časa, med katerimi so predsednik ZDA, Arthur Conan Doyle in Rasputin.V prvem delu spoznamo, kako je Ehrich postal Harry Houdini, mojster iluzij.Odlična komedija je bila posneta po romanu Elmorja Leonarda.John Travolta igra Chilija Palmerja, izterjevalca dolgov, ki mora iz Miamija odpotovati v Los Angeles in tam od drugorazrednega filmskega producenta Harryja Zimma izterjati denar. Chili je goreč ljubitelj filmske umetnosti, zato se odloči, da bo izkoristil priložnost in tudi sam postal filmski producent. Ko mu nato pot prekriža še lepa igralka Karen Flores, se zdi, da ga nič ne more ustaviti. Razen mogoče nekaj jeznih gansterjev ...