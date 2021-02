TV namigi: Zadnji portret, Prostrano nebo in Zvestoba

Ponedeljek, 1. februarja



Zadnji portret: TV SLO 2 ob 20.55

Prostrano nebo: Fox ob 22.00

Prostrano nebo Foto Fox

Zvestoba do groba: Fox Life ob 22.00

Zvestoba do groba Foto Fox

Leta 1964 je ameriški pisatelj in ljubitelj umetnosti James Lord pripotoval v Pariz, kjer ga je priznani umetnik Alberto Giacometti prosil, naj si vzame čas in mu pozira za portret. In tako se je začel proces umetniškega ustvarjanja, ki je bil čudovit, a poln frustracij.Igralec Stanely Tucci si je za režijo svojega petega celovečerca izbral zgodbo švicarskega kiparja in slikarja Alberta Giacomettija, čigar skulpture uvrščajo med najpomembnejša dela modernizma. Film osvetli proces Giacomettijevega umetniškega ustvarjanja, hkrati je portret Jamesa Lorda – zelo različnih posameznikov, ki ju povezuje ljubezen do umetnosti.Slavni avtor mnogih serij David E. Kelley (Velike laži, Zlom, Zvezde na sodišču, Praksa ...) predstavlja novo detektivsko serijo Prostrano nebo.V seriji spremljamo zasebna detektiva Cassie Dewell in Codyja Hoyta. Cassie in Codyi sta se pridružila njegovi bivši ženi in bivši policistki Jenny Hoyt pri iskanju dveh sester, Danielle in Grace, ki ju je ugrabil tovornjakar na zakotni hitri cesti v Montani. Ko ugotovijo, da v okolici nista izginili samo ti dve dekleti, pa se začne bitka s časom, da bi jih našli, preden bo prepozno.Serija temelji na romanu Nicka Hornbyja in istoimenskem filmu iz leta 2000, kjer je glavno vlogo igral John Cusack. A serija prikazuje zgodbo z ženske perspektive.Zoe Kravitz igra Rob Brooks, glasbenico in lastnico glasbene trgovine. Obsedena je s pop kulturo in seznami ter neposredno v kamero razpravlja o svojih preteklih zvezah. Eden izmed njenih bivših je Simon, ki dela v njeni trgovini in je sedaj eden njenih najboljši prijateljev poleg Cherise.