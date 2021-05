TV namigi: Zaznamovani na igrišču, Usodna pot in Aenne Burda

Ponedeljek, 17. maja



Humoristična serija spremlja zgodbo glavnih likov, Voje in Kreše, ki sta se po številnih letih srečala, da bi se vrnila k svoji največji ljubezni – košarki. En iz Beograda, drugi iz Zagreba – skušata obnoviti nekoč uspešen košarkarski klub in svoje prijateljstvo.V prvem delu izkušeni košarkarski agent Vojislav Todorović v svojem življenju išče ravnotežje med družino, delom in svojo ljubico. V vsem tem kaosu Vojislav prejme mamljivo ponudbo kontroverznega poslovneža, da prevzame košarkarski klub, v katerem je igral v mladosti in postal prvak SFRJ.Film je posnet po romanu Johna Burnhama Schwartza in prikazuje spopadanje s posledicami usodne prometne nesreče.Profesor Ethan Learner se z ženo Grace in hčerko Emmo odpravi na nastop, kjer bo Emmin desetletni brat Josh igral čelo. Medtem se odvetnik Dwight Arno z 11-letnim sinom Lucasom odpravlja na ogled športne tekme. Ko se Learnerjevi po nastopu na poti domov ustavijo na bencinski črpalki, se zgodi nepričakovana tragedija. Dwight, ki se je z Lucasom prav tako ustavil tam, zbije Josha in pobegne s kraja nesreče.Offenburg, 1949. Aenne Burda je v povojni Nemčiji z možem in tremi sinovi živela lagodno življenje, saj je bil mož Franz lastnik velike tiskarne. Napredna, svojeglava in odločna Aenne je imela zamisel o reviji za ženske, v kateri bi bili tudi šiviljski kroji. Izvedela je, da ima Franz že od leta 1947 licenco za tiskanje krojev, da taka revija že izhaja v Franciji ...