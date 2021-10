TV namigi: Zdravo, ime mi je Doris, Dan za dnem in Maščevanje

Sobota, 30. oktobra

Zdravo, ime mi je Doris: POP TV ob 15.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Hello, My Name is Doris. 2016. Režija: Michael Showalter. Igrajo: Sally Field, Max Greenfield, Tyne Daly, Wendi McLendon-Covey, Edmund Lupinski. Kom. 105 min.

Seminar samopomoči navdihne sramežljivo šestdesetletno Doris, da začne zapeljevati mlajšega sodelavca Johna. Ko začneta Doris in John komunicirati in njena posebnost navduši njegove prijatelje, na življenje začne gledati z nove perspektive. Želi si izkusiti vse, kar je v mladosti zamudila, kar pa ustvari prepad med njo in njeno družino. Ta namreč meni, da se bo le osmešila.

Komedija o odraščanju v tretjem življenjskem obdobju ni brez napak, a odlična igra Sally Field film povzdigne nad običajne »neodvisne komedije«.

Dan za dnem: Planet TV ob 19.10

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Every Day. Koprod., 2018. Režija: Michael Sucsy. Igrajo: Angourie Rice, Justice Smith, Debby Ryan, Jeni Ross, Lucas Jade Zumann. Fantaz. film. 110 min.

Pripoved spremlja Rhiannon, šestnajstletnico, ki se zaljubi v skrivnostno dušo po imenu A, ki se vsak dan utelesi v drugem človeku, ne glede na spol ali raso. Med njima se vzpostavi prav posebna vez in vsakokrat se morata znova najti, ne da bi vedela, kaj bo prinesel nov dan. Bolj kot sta zaljubljena, več bridke resničnosti prinese ljubezen do nekoga, ki je vsak naslednji dan drugačna oseba. Spreminjanje naposled terja davek: Rhiannon in A se bosta soočila z najtežjo odločitvijo ...

Precej tipična najstniška romanca, a z dobro igro ...

Maščevanje: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Revenge. Fr., 2017. Režija: Coralie Fargeat. Igrajo: Matilda Anna Ingrid Lutz, Kevin Janssens, Vincent Colombe, Guillaume Bouchède. Akc. film. 115 min.

Maščevanje Foto Tv Slo

Neizprosen puščavski boj na življenje in smrt, v katerem se ranjena lepotica na novo rodi kot simbol maščevanja za moško izkoriščanje.

Trije bogati poročeni moški se zberejo na vsakoletnem lovu v puščavskem kanjonu. Eden od njih s sabo pripelje mlado ljubimko, privlačno Jen, ki hitro zbudi pozornost preostalih dveh prijateljev. Poskušata se je polastiti in ko ju zavrne, se osvajanje hitro prelevi v nasilje. Moška družba dekle po krutem napadu prepusti smrti sredi puščave. Vendar se Jen vrne v življenje in zabava se dokončno prelevi v neizprosen lov na življenje in smrt.