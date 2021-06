TV namigi: Zelena knjiga, Počutim se lepo in Corpus Christi

Sobota, 5. junija



Zelena knjiga: TV SLO 1 ob 20.05

Počutim se lepo: POP TV ob 20.00

Corpus Christi: TV SLO 1 ob 23.40

Tonyja Lipa, redarja iz italijanske četrti v Bronxu, kot voznika za koncertno turnejo najame dr. Don Shirley, temnopolti pianist svetovnega slovesa. Zanašati se morata na »zeleno knjigo«, ki je nekakšen vodič po takratnih varnih območjih za Afroameričane globoko na ameriškem jugu. Soočena z nevarnostjo sta prisiljena razlike postaviti na stran.Film, ki je prejel tri oskarje, je dobronamerna, a vseeno precej klišejska zgodba o netipičnem prijateljstvu.Renee je dekle povprečnega videza z nekaj odvečnimi kilogrami, ki ji dela težave nizka samopodoba. Nekega dne se pri padcu s sobnega kolesa močno udari v glavo in njeno življenje se popolnoma spremeni. Ob pogledu v ogledalo je namreč prepričana, da je najlepše dekle na svetu. Renee postane izjemno samozavestna, kar ji da moč, da se neustrašno loti česar koli v življenju.Žanrsko precej tipičen film nad povprečje dvigne prepričljiva, smešna in občasno tudi ganljiva igra Amy Schumer.Provokativna zgodba o veri, odpuščanju in odrešitvi, ki temelji na resničnem pojavu lažnih duhovnikov na Poljskem.Dvajsetletni Daniel je med bivanjem v prevzgojnem domu zaslišal Božji klic, a kot obsojeni zločinec ne more v semenišče. Po prestani kazni se odpravi na drug konec države, kjer mu je dodeljeno delo na žagi. V vasi pa se predstavi za duhovnika ...