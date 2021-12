TV namigi: Želite, milord?, Kmetija in Astrid Lindgren

Ponedeljek, 20. decembra

Želite, milord?: TV SLO 1 ob 13.35

You Rang, M'lord. VB, 1988. 1. sezona. 1/6. Režija: David Croft. Igrajo: Paul Shane, Jeffrey Holland, Su Pollard, Donald Hewlett, Michael Knowles. Nan. 65 min.

Nadaljevanka Želite, milord? je v televizijsko zgodovino zapisana kot ena najboljših humorističnih nadaljevank.

Dogajanje se vrti okrog premožne družine Meldrum in njene služinčadi. Gospodar hiše, lord George Meldrum, ceni viktorijanske vrednote, v družbi uživa velik ugled, ki pa ga ogroža njegova naklonjenost do Agathe, žene sira Ralpha. Znan je še po nečem: kljub bogastvu je skop do svoje služinčadi. Tudi sloves njegovega brata Teddyja ne pripomore k ugledu družine. Prav nasprotno ...

Kmetija: POP TV ob 21.05

Slo., 2021. Vodi: Natalija Bratkovič. Resn. šov 80 min.

Kmetija Foto Pro Plus

Končno je prišel veliki trenutek in tudi superfinalisti ga težko pričakujejo.

Pred areno mora družina pospraviti posestvo. Nada prihaja dobro razpoložena in kot prava gospodarica prinaša darove. V areni družinske člane čaka presenečenje: pred zadnjim bojem se morajo pomeriti v kvizu znanja, ki bo spremenil razmerje moči. Nekomu znanje prinese najboljšo začetno pozicijo v zadnjem, superfinalnem boju.

Kdo bo zmagovalec Kmetije 2021, ki bo domov odnesel 50.000 evrov?

Mlada leta Astrid Lindgren: TV SLO 2 ob 20.50

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Unga Astrid/Becoming Astrid. Dan., 2018. Režija: Pernille Fischer Christensen. Igrajo: Alba August, Trine Dyrholm, Henrik Rafaelsen, Björn Gustafsson, Marius Damslev. Drama. 125 min.

Mlada leta Astrid Lindgren Foto Tv Slo

Le kdo ne pozna knjige Pika Nogavička, ki jo je napisala Astrid Lindgren. Manj znano je njeno zasebno življenje.

Astrid Anna Emilia Ericsson se je rodila leta 1907 v majhnem švedskem mestu Vimmerby. Že od malih nog je veljala za nekonvencionalno dekle. Mlada Astrid je dobila delo pripravnice poročevalke pri krajevnem časopisu, ki ga je urejal veliko starejši Reinhold Blomberg ...