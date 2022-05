TV namigi: Zgodovina kavbojk, Kapitan Phillips in Duran

Četrtek, 19. maja

Zgodovina kavbojk: TV SLO 2 ob 20.10

Riveted: The History of Jeans. ZDA, 2022. Režija: Michael Bicks in Anna Lee Strachan. Dok. odd. 50 min.

Dokumentarna oddaja razkriva osupljivo in presenetljivo zgodbo ikoničnega ameriškega oblačila, v katerega je v vsakem hipu oblečenega praktično pol planeta.

Hlače iz džinsa so namreč več kot le hlače. V to tkanino, obarvano modro, je vtisnjena zapletena ameriška preteklost – od njenih korenin v suženjstvu do Divjega zahoda, mladinske kulture, gibanja za državljanske pravice, rock'n'rolla in hipijev, visoke mode in hip hopa. Za očeta kavbojk na splošno velja Levi Strauss. Pa ste vedeli, da je delal s krojačem Jacobom Davisom in da je bil prav on tisti, ki je kavbojkam dodal kovinske zakovice?

Kapitan Phillips: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Captain Phillips. ZDA, 2013. Režija: Paul Greengrass. Igrajo: Tom Hanks, Catherine Keener, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed. Bio. film. 150 min.

Kapitan Phillips Foto Pro Plus

April 2009. Kapitan Richard Phillips se vkrca na tovorno ladjo Maersk Alabama, katere kapitan je. Ko ladja pluje blizu obal Somalije, kapitan na radarju opazi, da se jim bližata gliserja, in takoj sproži protokol, ki zavaruje ladjo pred pirati. Njihov prvi poskus je tako neuspešen. A v drugem poskusu se pirati prebijejo na ladjo in ugrabijo kapitana Phillipsa.

Film gledalca vrže v sredo dogajanja in panike, nenehno dvigajočo se napetost in surov prikaz medčloveških odnosov in junakov z vsemi njihovimi napakami. Vse to z odlično igro Toma Hanksa.

Jaz sem Duran: HBO ob 22.00

I Am Durán. 2019. Režija: Mat Hodgson. Dok. film. 85 min.

Jaz sem Duran Foto HBO

Roberto Durán je panamski boksarski velikan z več desetletij dolgo kariero, ki velja za enega najbolj gledljivih in spretnih boksarjev vseh časov.

Zgodba beleži njegovo poklicno in osebno pot od skromnih začetkov do vrha boksarskega sveta v času, ko so njegovo domovino pretresali socialni in politični nemiri.