TV namigi: Zvesti moški, Za dežjem in Kar dovoli nebo

Petek, 29. oktobra

Zvesti moški: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

L'homme fidèle. Fr., 2018. Režija: Louis Garrel. Igrajo: Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel, Diane Courseille. Kom. 80 min.

Pred osmimi leti je Marianne zapustila Abela zaradi Paula, s katerim je bila noseča. Zdaj se Abel in Marianne spet srečata na Paulovem pogrebu. Abel tragični dogodek vidi kot dobro znamenje. Paulova smrt je priložnost, da spet osvoji Mariannino srce. A stvari so se medtem spremenile: Marianne ima sina Josepha in Paulova mlajša sestra Eve je zrasla v mlado žensko.

Romantična in komična drama s ščepcem suspenza, ki jo je režiser napisal skupaj z legendarnim scenaristom Jean-Claudom Carrièrom, je prejela nagrado za najboljši scenarij v San Sebastiánu.

Za dežjem posije sonce: Planet TV ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Silver Linings Playbook. ZDA, 2012. Režija: David O. Russell. Igrajo: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Jacki Weaver, Chris Tucker. Drama. 140 min.

Za dežjem posije sonce Foto Planet Tv

Pat je bil včasih učitelj, potem pa je pristal v psihiatrični ustanovi, ker je močno pretepel ljubimca svoje žene. Zdaj ga mama in oče spet sprejmeta na dom. Pat je odločen, da bo popravil svoje življenje in dobil ženo nazaj. Na večerji pri prijatelju spozna nenavadno Tiffany, ki prav tako velja za čudakinjo.

Film z oskarjem za glavno žensko vlogo je v osnovi romanca z elementi drame in komedije, ki spretno vplete temo duševnega zdravja.

Vse, kar dovoli nebo: TV SLO 1 ob 23.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

All That Heaven Allows. ZDA, 1955. Režija: Douglas Sirk. Igrajo: Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorehead, Conrad Nagel, Virginia Grey. Drama. 95 min.

Vse, kar dovoli nebo Foto Tv Slo

Ljubezen, ki se bori proti družbenim, ekonomskim in starostnim razlikam, je glavna tema ene največjih romanc v zgodovini filma.

Cary je premožna vdova, ki sama živi v veliki hiši v predmestju, saj sta njena odrasla otroka že zapustila dom. Zaplete se v strastno romanco z vrtnarjem Ronom, ki jo očara z drugačnim pogledom na življenje. A njuno ljubezensko idilo skalita Caryjina kruta otroka, ki sta ogorčena nad materino novo zvezo z vrtnarjem ...