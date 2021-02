TV namigi: Zvezde pod masko, Dvojna igra in Etični samohodec

Nedelja, 14. februarja

V oddaji, ki jo vodi mojster preobrazb Klemen Slakonja, bodo gledalce s svojimi nastopi nasmejali znani Slovenci in Slovenke, temeljito zakrinkani pod smešnimi maskami. Kdo se skriva pod masko, bosta skupaj z gledalci ugibali dve zvezdniški ekipi. Eno sestavljajo Saša Lendero, Milan Gačanovič - Gacho in Mimi Inhof, drugo pa Jasna Kuljaj, Miha Hercog in Zvezdana Mlakar.Vsaka maska bo zapela pesem, ki bo ustrezala njenemu liku. Da bi ju ekipi lažje prepoznali, bodo zvezde pod maskami predstavile tudi značilnost, po kateri so prepoznavne v Sloveniji. Ekipa, ki bo pravilno uganila največ zamaskiranih nastopajočih, bo osvojila denarno nagrado in jo namenila v dobrodelne namene po izbiri.Pred leti je irski mafijec Frank Costello v policijsko akademijo v Massachusettsu poslal skupino mladeničev z namenom, da mu bodo služili kot ovaduhi. Eden od njih je tudi Collin Sullivan, ki se pridno vzpenja po policijski lestvici. Policija se medtem trudi, da bi Costella spravila za zapahe. Zato mladega Billyja Costigana pod krinko pošljejo v Costellovo mafijo. Toda ko se tako Collin kot Billy zavesta ovaduha v svojih vrstah, postane položaj kritičen.Prvovrstni dialoški dvoboji sprožijo napeto mišelovko, ki morda ni tako monumentalna kot Dobri fantje, a je vredna (večkratnega) ogleda.Vladimir Kavčič je pisatelj z najobsežnejšim opusom v sodobni slovenski književnosti in največji mojster vojne proze na Slovenskem.Film odkriva manj znana poglavja iz Kavčičevega razgibanega življenja. Med prvimi je pisal o tako imenovanih prepovedanih temah: o begu in vračanju domobrancev in njihovi usodi, o povojnih pobojih, travmah vojnih zmagovalcev ...